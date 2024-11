S.A. 7 novembre 2022 Ute inaugura Anno Accademico ad Alghero Il Programma del 31esimo anno accademico conferma i 12 Corsi collaterali ritenuti punto centrale della programmazione e agli 8 Seminari. Tra le novità il Corso di Teatro per la Regia di Ignazio Chessa



ALGHERO - Martedì 8 novembre 2022 alle ore 16.30 presso la Sede di Via Sassari, 179 (Ex Seminario) si terrà l’inaugurazione del Trentunesimo anno accademico dell’Università delle Tre Età APS, di Alghero.

Trentuno anni di attività impegnati a promuovere ed organizzare durante la durata di ogni anno accademico, convegni, conferenze, tavole rotonde, dibattiti, inchieste e corsi seminariali i cui temi di interesse generale hanno fatto e fanno riferimento alle cinque seguenti aree: -Scientifico- sanitaria, sociale, Storico-letteraria, archeologica, giuridico-economica, religiosa e filosofica. Particolare attenzione, nella stesura dei Programmi, è stata dedicata alla Storia della Sardegna.



Nel rispetto dello Statuto e delle sue finalità l’Università avvia studi e ricerche su materie inerenti le diverse aree di studio a cura di gruppi eterogenei riferiti a varie fasce di età, aperti a associati e non, al fine di favorire lo sviluppo della partecipazione, della socializzazione e del confronto fra le diverse generazioni. In ragione di ciò, l’UTE svolge attività di promozione e formazione aprendosi al sociale e al territorio con particolare attenzione all’aggiornamento degli anziani e degli Associati di qualsiasi età, con lo scopo di stimolarne l’interesse, la partecipazione e la condivisione dei programmi presentati, al fine di contribuire al miglioramento delle condizioni socio-culturali e della qualità della vita.



Il Programma del 31esimo anno accademico conferma i 12 Corsi collaterali ritenuti punto centrale della programmazione e agli 8 Seminari, attivati come da tradizione, si aggiungeranno per questo anno accademico nuovi Seminari che consentiranno di organizzare attività Extradidattiche finalizzate alla conoscenza dei Siti e dei Luoghi della nostra Sardegna. Tra le importanti novità inserite nella programmazione 2022-2023, il Corso di Teatro per la Regia di Ignazio Chessa. La collaborazione con le Università presenti in Sardegna, gli Enti pubblici e la Consulta del volontariato ci ha consentito di formare “una alleanza” rivelatasi irrinunciabile nel momento in cui è stato organizzato ed attivato tutto quanto sia servito a superare le grandi criticità vissute negli ultimi tre anni a causa del Covid.



«Riappropriamoci, dopo le difficoltà del recente passato, del nostro bisogno di vivere le relazioni quotidiane, del nostro saper condividere, partecipare, renderci disponibili all’ascolto e utili ad impegnarci in ciò che ci consentirà di lavorare per il bene comune – dice la presidente dell’UTE, Professoressa Marisa Castellini. Il 31esimo anno accademico ci vedrà ancora una volta tutti insieme, collaborativi e consapevoli che saranno le nostre motivazioni, il nostro impegno e la nostra esperienza ad contribuire a scrivere un’altra bella pagina della Storia della nostra città. Vi ricordiamo inoltre – conclude la Castellini – che per prendere visione del Programma delle attività, e per confermare le iscrizioni è aperta la Segreteria di Via Carlo Alberto, 63 dal lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 12.30».