Cor 26 novembre 2022 In Torre l´esposizione firmata Luca Scognamillo



ALGHERO - Domenica 27 novembre, dalle ore 16 alle 19.30, presso la Torre di Sulis, il Liceo Classico Linguistico G. Manno, in collaborazione con il Liceo Artistico F. Costantino, ha organizzato un’“Esposizione” per portare a conoscenza dei visitatori la vasta produzione letteraria, artistica e musicale elaborata dagli alunni premiati nel Concorso Luca Scognamillo dalla prima all’ottava edizione. Il concorso, che giunge quest’anno alla nona edizione è stato istituito per volontà della famiglia dello scrittore algherese in collaborazione con il Liceo Classico Linguistico G. Manno, durante la dirigenza del prof. Nicola Salvio. È infatti proprio nel corso degli studi presso lo storico liceo cittadino che Luca Scognamillo ha affinato la sua sensibilità poetica appassionandosi allo studio dei grandi poeti del 900’.



Nel corso della serata lo scrittore, molto amato e conosciuto in città, sarà ricordato attraverso la lettura di alcuni dei suoi testi più significativi selezionati dagli alunni stessi, ma sarà possibile anche conoscere e apprezzare gli elaborati degli alunni premiati dalla famiglia Scognamillo a partire dall’anno scolastico 2013/14 sino ad oggi. L’esposizione è stata organizzata per volontà di tutti coloro, in primis la famiglia di Luca, che sin dalla sua istituzione, collaborano con dedizione, alle varie fasi del concorso, dalla stesura del bando alla sua divulgazione, dalla valutazione degli elaborati sino alla cerimonia di premiazione. Sono numerosi gli studenti delle scuole superiori cittadine che ogni anno, incoraggiati dai propri insegnanti, si esprimono mediante i differenti linguaggi e modalità proposte dal bando: poesia, racconto, arte e canzone.



E saranno gli alunni stessi, sotto la guida dei docenti referenti, ad allestire, per l’occasione, la Torre di Sulis e ad accogliere e guidare i visitatori alla scoperta degli elaborati esposti, e delle performance musicali, frutto del loro impegno. L’intento della scuola vuole essere, attraverso la presenza attiva degli studenti, proprio quello di valorizzarli per la loro partecipazione ad un concorso che coniuga saldamente il valore dell’impegno con il valore del ricordo. L’evento è fortemente sostenuto dal Dirigente Scolastico, prof. Mario Peretto e supportato da tutta la comunità scolastica. Sono già in atto le iniziative promosse dal Liceo G.Manno per la presentazione del nuovo bando e la divulgazione del concorso presso tutte le scuole superiori cittadine.