Educazione ambientale nelle scuole di Porto Torres

PORTO TORRES - Sensibilizzare studentesse e studenti sulle tematiche ambientali preparandoli a diventare cittadini consapevoli e attivi, pronti a contribuire alla costruzione di un futuro più sostenibile e responsabile. È l’obiettivo della “Settimana delle Scuole 2026”, il progetto educativo, in programma a Porto Torres da lunedì 9 a venerdì 13 febbraio, promosso dall’Impresa Sangalli che gestisce il servizio di igiene urbana per il Comune turritano. L’iniziativa consiste in un ricco ciclo di attività laboratoriali e interventi didattici dedicati ai temi della gestione sostenibile delle risorse con un focus particolare sulla riduzione, il riuso e il riciclo dei rifiuti. Le scuole aderenti potranno così contribuire a sviluppare nella comunità studentesca una “coscienza ambientale”, a promuovere stili di consumo più responsabili e a stimolare comportamenti virtuosi per la tutela del territorio.



Il progetto prevede 27-30 laboratori complessivi con il coinvolgimento stimato di circa 550 studentesse e studenti. A fine anno scolastico sarà organizzato un evento pubblico all’aperto, un torneo tra le scuole con il “Memory della raccolta differenziata”. Per lo svolgimento delle attività la Sangalli si avvale della collaborazione qualificata del C.R.E.D.A. Centro Ricerche e Documentazione Ambientale, membro del sistema nazionale e regionale per l’educazione ambientale INFEA, promosso dal Ministero dell’Ambiente. Le scuole Primarie e Secondarie di 1° e 2° grado possono già richiedere gli interventi e selezionare le attività di interesse, offerte a titolo completamente gratuito.



«La Settimana delle Scuole - ha dichiarato l'assessore all’Ambiente Massimiliano Ledda - rappresenta un tassello fondamentale del percorso educativo che come amministrazione portiamo avanti per diffondere tra i più giovani la cultura della sostenibilità. Parlare di riduzione dei rifiuti, riciclo e tutela dell’ambiente significa investire sul futuro della nostra comunità: sono temi che richiedono consapevolezza, responsabilità e gesti quotidiani». «Riteniamo che l'educazione ambientale a scuola - ha aggiunto l’assessora alla Pubblica Istruzione Gavina Muzzetto - sia fondamentale per la formazione dei cittadini di domani e che la partecipazione attiva degli studenti e dei docenti sia la chiave per un cambiamento duraturo»