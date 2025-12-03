Alguer.it
Notizie    Video    Alguer.cat   
TV
NOTIZIE
VIDEO
VIGNETTE
SardegnaTurismo Alguer.it su YouTube Alguer.it su Facebook
Prima pagina l Tutte l Sardegna l Alghero l Cronaca l Sport l Politica l Turismo l Cultura & Società l Ambiente & Territorio l Spettacolo l Economia l Salute
Alguer.itnotizieportotorresAmbienteScuola › Educazione ambientale nelle scuole di Porto Torres
S.A. 21:05
Educazione ambientale nelle scuole di Porto Torres
L’iniziativa consiste in un ricco ciclo di attività laboratoriali e interventi didattici dedicati ai temi della gestione sostenibile delle risorse con un focus particolare sulla riduzione, il riuso e il riciclo dei rifiuti
Educazione ambientale nelle scuole di Porto Torres

PORTO TORRES - Sensibilizzare studentesse e studenti sulle tematiche ambientali preparandoli a diventare cittadini consapevoli e attivi, pronti a contribuire alla costruzione di un futuro più sostenibile e responsabile. È l’obiettivo della “Settimana delle Scuole 2026”, il progetto educativo, in programma a Porto Torres da lunedì 9 a venerdì 13 febbraio, promosso dall’Impresa Sangalli che gestisce il servizio di igiene urbana per il Comune turritano. L’iniziativa consiste in un ricco ciclo di attività laboratoriali e interventi didattici dedicati ai temi della gestione sostenibile delle risorse con un focus particolare sulla riduzione, il riuso e il riciclo dei rifiuti. Le scuole aderenti potranno così contribuire a sviluppare nella comunità studentesca una “coscienza ambientale”, a promuovere stili di consumo più responsabili e a stimolare comportamenti virtuosi per la tutela del territorio.

Il progetto prevede 27-30 laboratori complessivi con il coinvolgimento stimato di circa 550 studentesse e studenti. A fine anno scolastico sarà organizzato un evento pubblico all’aperto, un torneo tra le scuole con il “Memory della raccolta differenziata”. Per lo svolgimento delle attività la Sangalli si avvale della collaborazione qualificata del C.R.E.D.A. Centro Ricerche e Documentazione Ambientale, membro del sistema nazionale e regionale per l’educazione ambientale INFEA, promosso dal Ministero dell’Ambiente. Le scuole Primarie e Secondarie di 1° e 2° grado possono già richiedere gli interventi e selezionare le attività di interesse, offerte a titolo completamente gratuito.

«La Settimana delle Scuole - ha dichiarato l'assessore all’Ambiente Massimiliano Ledda - rappresenta un tassello fondamentale del percorso educativo che come amministrazione portiamo avanti per diffondere tra i più giovani la cultura della sostenibilità. Parlare di riduzione dei rifiuti, riciclo e tutela dell’ambiente significa investire sul futuro della nostra comunità: sono temi che richiedono consapevolezza, responsabilità e gesti quotidiani». «Riteniamo che l'educazione ambientale a scuola - ha aggiunto l’assessora alla Pubblica Istruzione Gavina Muzzetto - sia fondamentale per la formazione dei cittadini di domani e che la partecipazione attiva degli studenti e dei docenti sia la chiave per un cambiamento duraturo»
Edizioni Locali
Cagliari
Sassari
Olbia
Nuoro
Oristano
Porto Torres
3/12/2025
Viaggi ad Auschwitz per 10 studenti algheresi
La tappa più importante e intensa del progetto è il viaggio a Cracovia che si svolgerà nei giorni 18-23 febbraio 2026. I momenti centrali sono rappresentati dalla visita al Museo Fabbrica di Oscar Schindler, la visita guidata al quartiere e all’ex ghetto ebraico di Cracovia, e quella ai campi di concentramento e sterminio di Auschwitz-Birkenau. Domande fino al 7 dicembre
28/11Rete scolastica, riorganizzazione rinviata
27/11Ipia Alghero contro la violenza
18/11Legalità finanziaria, Ministro Giorgetti ad Alghero
21/11L’Istituto Alberghiero di Sassari conquista Stoccolma
19/11Giovani e droga: la storia di una madre allo Scientifico
17/11L’Alberghiero di Sassari vola in Svezia
9/11Tavolo Scuole, Alghero assente
8/11Istituto Roth contro violenza di genere
5/11Scuola online, è nato Azuni Multimedia
4/11«La scuola sarda ha bisogno di stabilità non tagli»
« indietro archivio scuola »
4 dicembre
Facebook: Porcu scrive a Raf e FdI s´indigna
3 dicembre
«Volo Alghero-Cagliari, rischio flop altissimo»
4 dicembre
«Con Raf solo una provocazione»



Pubblicità l Redazione l Gerenza l Informativa cookie l Architettura
Hosting provider Aruba S.p.A. Via San Clemente, 53 - 24036 Ponte San Pietro (BG) P.IVA 01573850516 - C.F. 04552920482

La testata usufruisce del contributo della Regione Sardegna Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport
Legge regionale 13 aprile 2017 n. 5, art. 8 comma 13

© 2000-2025 Mediatica SRL - Alghero (SS)