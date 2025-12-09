 Skin ADV
S.A. 16:16
Erittu e la sua lezione contro il bullismo a Fertilia
L´ex campione italiano di pugilato Salvatore Erittu incontra le scuole primarie e secondarie di Fertilia e accompagnato da Federico Farina conduce i ragazzi in un viaggio fra bullismo e cyberbullismo
Erittu e la sua lezione contro il bullismo a Fertilia

ALGHERO - “Empatia vuol dire mettersi nei panni degli altri” dice un bimbo. “Vuol dire preoccuparsi per gli altri” aggiunge una bimba. “Aiutare gli altri” e “Proteggere gli altri” dicono due 13enni. Parole chiave che scatenano lo scambio di parole, esperienze ed emozioni fra l’atleta e i giovani studenti e studentesse. Piangere. Scappare. Scontrarsi. Crescere. E ancora nomofobia, ansia, empatia. Salvatore Erittu parla chiaro ed entra in sintonia con in ragazzi delle scuole di Fertilia, nelle scuole primarie e secondarie di via Venezia Giulia: li invita subito ad ascoltare, per riflettere su parole ed esperienze. E crescere. Le prime file sono occupate da bambine e bambini più piccoli, a seguire i più grandi, alle spalle e ai lati le maestre. L’aula sa già di Natale, e l’ex campione italiano dei medio massimi di pugilato introduce la mattinata raccontando la sua storia.

Famiglia, prima esperienza a scuola, la reazione, l’essere bullizzato e il “twist” che lo fa diventare bullo. Un percorso non certo obbligato ma condizionato dalle contingenze. Contingenze che attraverso lo sviluppo, l’impiego ed il controllo di intelligenza cognitiva, emotiva e educativa possono aiutare a definire, migliorare e lavorare sullo sviluppo del sopra citato percorso. Federico Farina, prende la parola e focalizza l’attenzione sui temi e i numeri di bullismo e cyberbullismo. Un’emergenza vera e proprio. Bullismo: comportamento aggressivo nei confronti di chi non è in grado di difendersi. Bullo, attua comportamenti violenti, fisici e psicofisici. Il bullizzato, è una persona debole. Bullismo è il susseguirsi di fenomeni: una “battuta” ripetuta, comportamenti sgradevoli reiterati e indirizzati ad una sola persona, rappresentano fenomeni di bullismo. Sullo schermo scorrono numeri e dati Istat, i bambini e le bambine, le ragazze e i ragazzi, ascoltano attenti.

Attenti anche al cyberbullismo, declinazione tecnologica molto amplificata del bullismo: utilizzo eccessivo di internet o rifiuto ad accendere il computer, comportamenti diversi dal solido, disturbi alimentazione e psicosomatici, esclusione dalla vita sociale. Definizione: atto aggressivo intenzionale compiuto da persone che non ho davanti agli occhi, non so chi siano e ho difficoltà a disconnettermi. Il tutto gettato nella rete che come sasso nello stagno genera connessioni incalcolabili. La persona non riesce a esternare ciò che prova nel momento in cui subisce. Le conseguenze sono spesso gravi, difficili da superare e affrontare. Serve l’intelligenza, serve allenarla e declinarla, più che la forza. Uso del telefonino e conseguenze dell’abuso dello strumento, nomofobia e esercizio fisico. Poi sullo schermo parte il “Diamond”, il documentario sulla vita di Salvatore Erittu. Lo guardano tutti affascinati, ritrovano fra le immagini alcuni dei concetti prima esposti. Poi partono strette di mano e richieste di autografi. Obiettivo raggiunto, ancora una volta.
10 dicembre
La Torcia Olimpica ad Alghero. Sabato la carovana parte dal Lido
9 dicembre
Fiumi di cocaina, in 30 alla sbarra
8 dicembre
Pestato sotto casa dal branco



