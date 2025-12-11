 Skin ADV
Alguer.itnotiziealgheroAmbienteCoste › Lido, giù anche l´ultimo varco sul mare
Cor 12:22
Lido, giù anche l´ultimo varco sul mare
Il nuovo progetto in fase di approvazione mantiene libera la piazzetta all´interno della zona ingresso precedentemente destinata al ripristino dell´edificio che conteneva lo storico "Settimo Cielo" con la terrazza sopraelevata
Lido, giù anche l´ultimo varco sul mare

ALGHERO - Si accinge a conclusione il lungo e delicato intervento di riqualificazione dello storico Lido Novelli ad Alghero, col progetto di ampliamento e ristrutturazione del complesso turistico balneare a firma dell'architetto algherese Daniele Canu. Un intervento che ha ridefinito l'impattante struttura, ridisegnata internamente ed esternamente per riaprire la visuale sul mare, con il riassetto degli spazi e la realizzazione di ampie aperture lungo tutta la cortina muraria che confina con la Via Lido. La versione conclusiva del progetto sarà diversa rispetto alla precedente: verrà dato più spazio alle aree aperte al pubblico, mantenendo libera la piazzetta all'interno della zona ingresso al bar precedentemente destinata al ripristino dell'edificio che conteneva lo storico "Settimo Cielo" con la terrazza sopraelevata. Il nuovo progetto in fase di approvazione, punta alle esigenze degli utenti, prediligendo aree libere all'aperto davanti alla spiaggia. Pertanto si tornerà ad un profilo più lineare, mitigando con le nuove aperture verso la strada l'impatto della murata.
