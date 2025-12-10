Cor 13:00 Avis Alghero: assegni agli studenti Il Bando consiste nel premiare gli studenti maturati, nell’anno scolastico 2024-20245 che hanno conseguito il punteggio più alto scaturito dalla somma tra il voto di maturità ed il numero delle donazioni di sangue effettuate



ALGHERO - Come tradizione anche quest’anno si distribuiranno gli Assegni di Merito, donati dall’Avis Comunale di Alghero agli Studenti più meritevoli. Il Bando consiste nel premiare gli studenti maturati, nell’anno scolastico 2024-20245 che hanno conseguito il punteggio più alto scaturito dalla somma tra il voto di maturità ed il numero delle donazioni di sangue effettuate.



Gli assegni di merito sono 16, 8 da € 600,00 che vanno dati ai primi due di ogni Istituto o accorpamento di Istituti Scolastici, e altri 8 da € 300,00 ai più meritevoli della graduatoria escluso i primi 8. La consegna degli assegni si effettuerà venerdì 19 Dicembre dalle ore 10 presso l’Auditorium dell'Istituto di Istruzione Superiore Angelo Roth di Alghero in via Diez, 9 a cospetto degli insegnanti e delle autorità.



«Il risultato di questo progetto è stato molto soddisfacente sia per l’adesione degli studenti al dono del sangue circa 100 con circa 150 donazioni, sia all’impegno profuso dagli insegnati referenti per Istituto, sia al tempo ed all’impegno dei volontari dell’AVIS che si sono interfacciati per l'organizzazione con gli insegnanti referenti e che ogni volta hanno accompagnato ed assistito gli studenti prendendoli dai vari istituti , portandoli al centro trasfusionale e riportandoli a scuola, sia agli addetti del Centro Trasfusionale che con la loro pazienza e professionalità hanno gestito tutte le varie problematiche dei ragazzi».