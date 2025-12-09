Cor 8:05 Scuola Infanzia inagibile a Fertilia

«Bambini trascurati, così non va» I consiglieri comunali Tedde, Caria, Peru, Bardino e Ansini chiedono con forza che l’Amministrazione immediatamente avvii i lavori di ripristino, fornendo tempi certi per la riapertura della scuola dell’infanzia di Fertilia e nel frattempo trovi soluzioni alternative



ALGHERO - «La gestione della vicenda della scuola dell’infanzia di Fertilia da parte dell’Amministrazione comunale di Alghero è gravemente insufficiente e rappresenta un modo inaccettabile di trattare questioni che riguardano i diritti dei bambini e delle loro famiglie». La denuncia arriva da Marco Tedde, Giovanna Caria, Antonello Peru, Lina Bardino e Nina Ansini del Gruppo consiliare di Forza Italia Alghero. In seguito alle abbondanti precipitazioni dei primi giorni di dicembre, il 5 del corrente mese sono state accertate importanti infiltrazioni dal tetto dell’edificio scolastico.



Dopo i sopralluoghi effettuati dal Comune e dai Vigili del Fuoco, la scuola è stata di fatto chiusa per inagibilità, con l’impegno – assunto dall’Amministrazione – che i lavori di ripristino sarebbero iniziati immediatamente. A distanza di giorni, però - sottolineano i consiglieri comunali - nessun intervento è stato avviato, nessuna comunicazione ufficiale è stata fornita alle famiglie e non esistono tempi certi sul recupero della struttura né sul ripristino del servizio scolastico completo.

Nel frattempo, 43 bambini della scuola dell’infanzia sono stati sistemati tutti insieme in un’unica aula della scuola primaria, con orario ridotto fino alle 13, privati della continuità educativa, di spazi adeguati e di un progetto didattico coerente con la loro età. Una soluzione emergenziale che sta diventando, nel silenzio del Comune, una condizione ordinaria e penalizzante.



Secondo il capogruppo Tedde «quando si trascurano i bambini, si tradisce la comunità». Marco Tedde sottolinea come questa vicenda sia il simbolo di una più ampia incapacità amministrativa:

«Qui non siamo di fronte a un semplice ritardo tecnico, ma a una scelta politica sbagliata. L’Amministrazione ha deciso, di fatto, di trascurare l’educazione, la cultura e la didattica dei bambini, trattandole come un problema secondario. Lasciare famiglie e minori senza informazioni, senza tempi certi e senza soluzioni dignitose è un atto di grave irresponsabilità istituzionale». Secondo il Gruppo di Forza Italia, ciò che colpisce maggiormente è l’assenza totale di comunicazione: nessun aggiornamento, nessuna assunzione di responsabilità, nessun cronoprogramma. «Un comportamento che dimostra disattenzione verso i più fragili e una gestione approssimativa di un servizio essenziale come la scuola».



I consiglieri comunali di Forza Italia Tedde, Caria, Peru, Bardino e Ansini chiedono con forza che l’Amministrazione immediatamente avvii i lavori di ripristino, fornendo tempi certi per la riapertura della scuola dell’infanzia di Fertilia. Nel frattempo é suo dovere garantire soluzioni alternative dignitose, con il ripristino dell’orario scolastico completo fino alle 16. “«Auspichiamo che venga ristabilito un rapporto di trasparenza e rispetto con le famiglie e il personale scolastico.

Continuare a ignorare questa situazione significa assumersi la responsabilità politica e civica di aver abbandonato i bambini e le loro famiglie. Alghero merita un’Amministrazione capace di intervenire con prontezza e serietà, non una Giunta che di fronte ai problemi reali sceglie l’inerzia e il silenzio».