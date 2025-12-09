S.A. 14:24 Porta Terra si difende su Fertilia

«Bambini in sul dopo Natale» Così da Porta Terra replicano alla nota di Forza Italia sull´edificio scolastico in borgata e dettano un cronoprogramma dei lavori







Così da Porta Terra replicano alla nota di Forza Italia sull'edificio scolastico in borgata [ ALGHERO - «Si interviene sulle criticità della scuola dell’infanzia di Fertilia con lavori da realizzare affinché il problema delle infiltrazioni venga risolto definitivamente, con risorse destinate e disponibili appositamente dalla Giunta. Gli uffici del settore manutenzioni hanno disposto le lavorazioni che inizieranno con lo smontaggio della schermatura metallica sulla copertura e la sistemazione dei lucernari. Dopodiché si procederà al rifacimento del tetto per l’intero riassetto. Si inizierà dalla zona dei bagni, quella più danneggiata, per proseguite nell’intera copertura. Si tratta di un affidamento multiplo che il servizio manutenzioni ha messo in campo, comprendente anche altre priorità manutentive, eseguite in questi giorni, compresa una lavorazione urgente nel Centro Anziani».Così da Porta Terra replicano alla nota di Forza Italia sull'edificio scolastico in borgata [ LEGGI ]. «Abbiamo messo in calendario le opere da eseguire tenendo conto di diverse priorità, tra cui anche delle esigenze dei nostri anziani - spiega l’assessore alle Manutenzioni Francesco Marinaro – e nel mentre sono state assicurate le lezioni ai bambini dell’infanzia, che sono stati uniti temporaneamente alle elementari. Ma stiamo accelerando, e già nelle festività natalizie verranno eseguite opere che potrebbero consentire, dopo le vacanze, il rientro nelle aule, per poi lavorare sulla copertura nel proseguo. Abbiamo chiesto pazienza, consapevoli del disagio che evidentemente non nasce in un giorno, ma è la conseguenza naturale di una prolungata assenza di manutenzioni negli anni». «Oggi abbiamo davanti una serie di conti da pagare che ci presenta la negligenza pregressa, ma non ci sottraiamo alle responsabilità. Possiamo sicuramente però rasserenare i forzisti algheresi che l’Amministrazione Cacciotto ha sino ad ora prestato e continuerà a prestare la massima attenzione verso le esigenze dei bambini, della cultura e della didattica, senza infingimenti e stucchevoli strumentalizzazioni».