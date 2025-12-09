 Skin ADV
Alguer.it
Notizie    Video    Alguer.cat   
TV
NOTIZIE
VIDEO
VIGNETTE
SardegnaTurismo Alguer.it su YouTube Alguer.it su Facebook
Prima pagina l Tutte l Sardegna l Alghero l Cronaca l Sport l Politica l Turismo l Cultura & Società l Ambiente & Territorio l Spettacolo l Economia l Salute
Alguer.itnotiziealgheroPoliticaScuola › Porta Terra si difende su Fertilia. «Bambini in sul dopo Natale»
S.A. 14:24
Porta Terra si difende su Fertilia
«Bambini in sul dopo Natale»
Così da Porta Terra replicano alla nota di Forza Italia sull´edificio scolastico in borgata e dettano un cronoprogramma dei lavori
Porta Terra si difende su Fertilia. «Bambini in sul dopo Natale»

ALGHERO - «Si interviene sulle criticità della scuola dell’infanzia di Fertilia con lavori da realizzare affinché il problema delle infiltrazioni venga risolto definitivamente, con risorse destinate e disponibili appositamente dalla Giunta. Gli uffici del settore manutenzioni hanno disposto le lavorazioni che inizieranno con lo smontaggio della schermatura metallica sulla copertura e la sistemazione dei lucernari. Dopodiché si procederà al rifacimento del tetto per l’intero riassetto. Si inizierà dalla zona dei bagni, quella più danneggiata, per proseguite nell’intera copertura. Si tratta di un affidamento multiplo che il servizio manutenzioni ha messo in campo, comprendente anche altre priorità manutentive, eseguite in questi giorni, compresa una lavorazione urgente nel Centro Anziani».

Così da Porta Terra replicano alla nota di Forza Italia sull'edificio scolastico in borgata [LEGGI]. «Abbiamo messo in calendario le opere da eseguire tenendo conto di diverse priorità, tra cui anche delle esigenze dei nostri anziani - spiega l’assessore alle Manutenzioni Francesco Marinaro – e nel mentre sono state assicurate le lezioni ai bambini dell’infanzia, che sono stati uniti temporaneamente alle elementari. Ma stiamo accelerando, e già nelle festività natalizie verranno eseguite opere che potrebbero consentire, dopo le vacanze, il rientro nelle aule, per poi lavorare sulla copertura nel proseguo. Abbiamo chiesto pazienza, consapevoli del disagio che evidentemente non nasce in un giorno, ma è la conseguenza naturale di una prolungata assenza di manutenzioni negli anni». «Oggi abbiamo davanti una serie di conti da pagare che ci presenta la negligenza pregressa, ma non ci sottraiamo alle responsabilità. Possiamo sicuramente però rasserenare i forzisti algheresi che l’Amministrazione Cacciotto ha sino ad ora prestato e continuerà a prestare la massima attenzione verso le esigenze dei bambini, della cultura e della didattica, senza infingimenti e stucchevoli strumentalizzazioni».
Edizioni Locali
Cagliari
Sassari
Olbia
Nuoro
Oristano
Porto Torres
8:05
Scuola Infanzia inagibile a Fertilia. «Bambini trascurati, così non va»
I consiglieri comunali Tedde, Caria, Peru, Bardino e Ansini chiedono con forza che l’Amministrazione immediatamente avvii i lavori di ripristino, fornendo tempi certi per la riapertura della scuola dell’infanzia di Fertilia e nel frattempo trovi soluzioni alternative
13/12Avis Alghero: assegni agli studenti
10/12Erittu e la sua lezione contro il bullismo a Fertilia
10/12Parte da Sennori il progetto per salute e benessere
4/12Educazione ambientale nelle scuole di Porto Torres
3/12Viaggi ad Auschwitz per 10 studenti algheresi
28/11Rete scolastica, riorganizzazione rinviata
27/11Ipia Alghero contro la violenza
18/11Legalità finanziaria, Ministro Giorgetti ad Alghero
21/11L’Istituto Alberghiero di Sassari conquista Stoccolma
19/11Giovani e droga: la storia di una madre allo Scientifico
« indietro archivio scuola »
18 dicembre
Campari cede Averna e Zedda Piras di Alghero
18 dicembre
Al Campionato regionale Karate 9 medaglie algheresi
18 dicembre
L´Alghero saluta 3 giocatori: arriva Marcangeli



Pubblicità l Redazione l Gerenza l Informativa cookie l Architettura
Hosting provider Aruba S.p.A. Via San Clemente, 53 - 24036 Ponte San Pietro (BG) P.IVA 01573850516 - C.F. 04552920482

La testata usufruisce del contributo della Regione Sardegna Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport
Legge regionale 13 aprile 2017 n. 5, art. 8 comma 13

© 2000-2025 Mediatica SRL - Alghero (SS)