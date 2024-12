G.P. 6 dicembre 2022 Pesca bogamarí: via del Consell regional de la Sardenya



Lo bogamarí sard és en perill d'extinció: reprén la pesca del bogamarí en Sardenya. Lo ha decidit lo Consell regional que modífica la llei del 2021 per la protecció la populació del bogamarí en les algues sardes