Cor 6 dicembre 2022 Casa Serena espone al centro commerciale L’iniziativa si svolgerà anche grazie alla generosità dei responsabili del centro commerciale che hanno dedicato uno spazio a questa iniziativa in favore degli anziani, un’occasione per "ripartire" dopo un lungo periodo di limitazioni



SASSARI - Casa Serena si riapre alla città di Sassari e lo fa in grande stile. Il 9 e il 10 dicembre gli ospiti della residenza saranno al piano terra del centro commerciale La Piazzetta, dalle 9 alle 20, con un banchetto con opere e oggetti realizzati durante i laboratori insieme al personale della cooperativa Coop.a.s.. L’iniziativa si svolgerà anche grazie alla generosità dei responsabili del centro commerciale che hanno dedicato uno spazio a questa iniziativa in favore degli anziani, un’occasione per "ripartire" dopo un lungo periodo di limitazioni causate dalla pandemia. Il ricavato della vendita sarà riutilizzato per realizzare spazi verdi all'interno della struttura.