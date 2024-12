Cor 6 dicembre 2022 Comitato Cigarellu chiede audizione in Consiglio In contrapposizione da tempo con i vertici dell´Area Marina Protetta di Capo Caccia, i pescatori che si riconoscono nel comitato chiedono ascolto ai consiglieri comunali algheresi: facciamo luce sulla situazione



ALGHERO - Dopo le proteste e le manifestazioni degli ultimi mesi, i pescatori algheresi che si riconoscono nel comitato Cigarellu chiedono audizione al Consiglio comunale di Alghero, con l'intento di approfondire la situazione della piccola pesca e i problemi connessi col fermo biologico a Porto Conte. «La proprietà del Parco è comunale cioè di tutti gli algheresi - ricordano i pescatori, da tempo in netta contrapposizione con i vertici dell'Area Marina di Capo Caccia-Isola Piana -. Nessun pescatore vuole la distruzione del golfo, ne andrebbe del futuro delle famiglie e delle prossime generazioni, ma la nostra cultura tramandata da secoli riguardo alla pesca ha diritto di esistere, come la lingua».



Nella foto: Lelle Salvatore, presidente del Consiglio comunale di Alghero