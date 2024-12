S.A. 9 dicembre 2022 Nuovo Ecografo al Consultorio di Ittiri Il nuovo ecografo permetterà di effettuare tutte le visite ostetrico-ginecologiche con il prezioso supporto dell´ ecografia office



SASSARI – Un nuovo Ecografo in dotazione al Consultorio Familiare di Ittiri: «Ci consentirà di fornire consulenze più complete ed esaustive alle nostre pazienti del Coros», spiega il direttore generale della Asl di Sassari, Flavio Sensi. «Il nuovo ecografo – prosegue Sensi - permetterà di effettuare tutte le visite ostetrico-ginecologiche con il prezioso supporto dell' ecografia office, andando a ridurre le liste d' attesa per l’esame strumentale. Questa nuova acquisizione rientra all’interno di un progetto più vasto di dotazione di ecografi per tutti i consultori della Asl del Nord Ovest della Sardegna». Il Consultorio Familiare di Ittiri si trova presso la struttura ospedaliera Alivesi, e per prendere un appuntamento o avere informazioni sui percorsi attivi all’interno della struttura e’ sufficiente contattare lo 079/4453137.