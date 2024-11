Cor 17 gennaio 2023 Web Project Sottorete cede a Dolianova Un’agguerrita Web Project Sottorete Alghero lotta fino alla fine contro la Soul Sound Viaggi Vegavolley nella nona giornata di Serie C di pallavolo. Alla fine a prevalere è stata la squadra di Dolianova per 25 a 19



ALGHERO - Sabato scorso si è disputato il nono turno del campionato di serie C di pallavolo. La Web Project Sottorete ha affrontato la Soul Sound Viaggi Vegavolley nella palestra della scuola media Maria Carta di Via Malta ad Alghero. Un incontro affrontato a viso aperto da entrambe le squadre. Il primo set è una vera e propria battaglia, giocata punto a punto con scambi lunghi ed emozionanti. Alla fine a prevalere è stata la squadra di Dolianova per 25 a 19.



Il secondo set è stato ancora più intenso del primo. La lotta per ogni punto in palio si è fatta ancora più serrata ed avvincente. La Web Project Sottorete è stata ad un passo dal vincere il set ritrovandosi in vantaggio per 25 a 24. I ragazzi di Dolianova con uno sforzo massimo hanno retto all’avanzata degli algheresi e hanno portato a casa il set vincendolo con il risultato di 27-25. Il terzo set ha visto predominare a fatica la squadra in trasferta che è riuscita a prevalere per 20 a 25.



Così il mister Guido a fine gara: «Una reazione dalle scorse gare c’è stata, avrà influito la vittoria di Quartu o il cambio di metodologia durante gli allenamenti. La partita di oggi potevamo vincerlo se avessimo avuto qualche allenamento in più sulle gambe. Non avevamo molti cambi che non ci hanno permesso di poter modificare troppo la formazione durante l’incontro. Ripartiamo dalle cose buone fatte, ce la possiamo fare. Ora andremo ad Olbia a giocare uno scontro diretto, la salvezza è alla nostra portata dobbiamo essere più decisi e commettere meno errori ma la Sottorete c’è e lo dimostrerà».



Così il centrale Michele Sari a fine gara: «Abbiamo commesso troppi errori ma è stata una partita combattuta. Potevamo anche portare a casa un buon risultato. Forse ci è mancata un po’ di convinzione e determinazione in più. Complici anche le molte assenze che hanno pesato sul risultato finale ma sono fiducioso, stiamo giocando meglio e ci sono dei margini di miglioramento». Il prossimo impegno per la Web Project Sottorete sarà fuori casa sabato 21 dicembre contro il Centro Commerciale Terranova Olbia alle 18.30. Come di consueto la diretta sarà trasmessa dalla pagina facebook della Polisportiva Sottorete.