S.A. 27 gennaio 2023 Sottorete sconfitta a Golfo Aranci Trasferta amara a Golfo Aranci per la Web Project Sottorete che ha rimediato un netto 3-0 nella decima gara di campionato di Serie C di pallavolo



ALGHERO - Serata da dimenticare quella di sabato scorso per la Web Project Sottorete. Nella palestra comunale di via Marconi a Golfo Aranci è andata in scena la decima gara del campionato di Serie C di pallavolo tra gli algheresi e Centro Commerciale Terranova Olbia. Un match deciso già dal primo set. L’inizio del primo set è stato difficile per gli uomini di Mister Guido che sono andati subito sotto nel punteggio. I ragazzi di Olbia hanno chiuso il primo set senza troppe difficoltà 25 a 10. Nel secondo set la Web Project Sottorete ha tirato fuori l’orgoglio e ha provato a ribaltare la situazione di svantaggio ma senza successo. Risultato del secondo set: 25 a 21.



Il terzo e ultimo set è stato nuovamente dominata dalla squadra locale che ha chiuso la gara con un netto 25 a 15. Il mister Fabio Guido analizza così a fine gara: «Mi spiace dirlo ma oggi abbiamo fatto dei passi indietro. Dobbiamo rialzare subito la testa, la salvezza non è impossibile bisogna lottare tutte le partite, sempre. Volevo augurare pronta guarigione al nostro Simone Giardinelli che ha subito un brutto infortunio al ginocchio sinistro durante un’azione di gioco».



Così la banda Gabriele Sghirru: «Siamo arrivati con la volontà di giocare per acquisire qualche punto contro una diretta rivale per la salvezza. Ma purtroppo non siamo riusciti ad imporre il nostro gioco. Loro sono stati bravi nei fondamentali, a partire dalla battuta e dal muro, contro i quali abbiamo faticato. È stata una brutta partita per noi ma ci rifaremo ne sono convinto. Nella prossima gara ce la metteremo tutta per riprendere il cammino verso l’agognata salvezza». Prossimo impegno per la Web Project Sottorete in casa sabato 28 gennaio in casa contro U.S. Ariete alle 18.30. Come di consueto la diretta sarà trasmessa dalla pagina facebook della Polisportiva Sottorete.