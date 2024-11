S.A. 8 febbraio 2023 Rottamazione cartelle: plauso di Forza Italia Soddisfazione del partito per la decisione dell’Amministrazione comunale algherese di aderire alla mini-sanatoria definita dal Governo nazionale, che prevede la rottamazione delle cartelle sotto i 1.000 euro



ALGHERO - Il gruppo consiliare e il direttivo di Forza Italia esprimono «soddisfazione per la decisione dell’Amministrazione comunale di aderire alla mini-sanatoria definita dal Governo nazionale, che prevede la rottamazione delle cartelle sotto i 1.000 euro. Si tratta di uno degli interventi previsti dalla Legge di Bilancio 2023, i cui obiettivi sono quelli di alleggerire i carichi fiscali e diminuire i contenziosi».



Un plauso dal suo partito «va in modo particolare all’Assessora alle Finanze e al Bilancio, Giovanna Caria, che si è fatta promotrice di una specifica richiesta del gruppo di Forza Italia». Altre due le misure contenute nella Finanziaria, finalizzate alla riduzione dei carichi fiscali e delle controversie tributarie. La prima riguarda la definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione pendenti dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 e superiori ai 1.000 euro. Su questa misura si è aperto un dibattito a livello nazionale circa l’applicabilità o meno ai Comuni che non si avvalgono dell’Agenzia delle Entrate per la riscossione, come il Comune di Alghero. Su impulso di Forza Italia, l’assessora Caria «con il prezioso supporto degli Uffici comunali sta lavorando per approfondire il tema con la volontà di applicare anche al nostro Comune questo intervento».



La seconda misura, finalizzata a contenere le controversie tributarie, richiede invece un Regolamento di cui il nostro Comune dovrà dotarsi e sul quale gli Uffici stanno ugualmente lavorando per predisporlo entro i termini previsti dalla legge. «Con questi interventi concreti, e di cui ci facciamo promotori, riteniamo di poter dare un contributo importante per affrontare i problemi delle famiglie e delle imprese algheresi in questo particolare momento storico» chiudono gli esponenti azzurri.



Nella foto: l'assessore Giovanna Caria