Cor 27 febbraio 2023 Pd, spoglio sospeso e Meloni avanti: è polemica Schlein segretario Dem, attesa per primarie sarde Mentre è certa la vittoria nell’Isola di Stefano Bonaccini sulla neo segretaria Elly Schlein - in controtendenza rispetto al dato nazionale - è ancora in ballo la vittoria tra i due pretendenti alla segreteria sarda. Polemiche nell´isola e segnalazione alla commissione nazionale per il congresso



CAGLIARI - E' tutto rinviato a domani (martedì). Solo allora si saprà chi, tra Meloni e Comandini, guiderà il Partito democratico Sardo. Si riunirà infatti domani pomeriggio la commissione regionale di garanzia del Pd che dovrà decidere sullo spoglio dei due seggi di Quartu (1.800 schede in ballo) dopo la denuncia da parte di Piero Comandini di un presunto inquinamento del voto da parte di rappresentanti del centrodestra a vantaggio dello sfidante Giuseppe Meloni. Scelta che però non piace al "Comitato Meloni", che parla pubblicamente di errore «sospendere e rinviare lo spoglio».



Non parla il candidato alla segreteria Giuseppe Meloni, il più votato in Sardegna con quasi 17.800 voti contro i circa 15.000 di Piero Comandini, al netto del seggio di Quartu. Ma dal suo comitato, con il portavoce Alessandro Cossu, trapela molto fastidio per il nuovo rinvio della commissione regionale che deve procedere allo spoglio dei due seggi di Quartu S.Elena, di fatto posticipando tale procedura a quasi 48 ore dal voto. «Portare via un’urna elettorale dal seggio è giuridicamente, oltre che politicamente, inaccettabile, ed è incredibile - proseguono dal comitato - che la commissione regionale per il congresso (come farebbe per analogia la prefettura) non abbia proceduto nella serata di ieri allo spoglio e ora lo rinvii addirittura a martedì pomeriggio».



«Per questo abbiamo scritto alla commissione nazionale per il congresso perché si proceda senza ulteriori ritardi allo spoglio. Lo spoglio va fatto senza remore, dopodiché si possono fare tutte le verifiche e controlli come si fanno nelle elezioni ordinarie su chi ha votato e sulla presenza o assenza di titolo a farlo» insiste Cossu. «Non sappiamo quale sia il motivo dello stop di Quartu ma se si trattasse, come trapela, di segnalazioni generiche di possibili influenze esterne si rischia solo di mettere in discussione, con argomenti risibili, il senso delle primarie aperte il cui spirito è proprio quello di consentire ai non iscritti, anche futuri elettori, di scegliere i vertici del Pd».



Foto d'archivio