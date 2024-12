S.A. 27 febbraio 2023 Schlein segretario Dem, attesa per primarie sarde A sorpresa Elly Schlein è la nuova segretaria del Pd. E' anche la prima donna alla guida dei democratici e la più giovane: ha 38 anni. Intanto in Sardegna prosegue il testa a testa tra Giuseppe Meloni e Piero Comandini alle Primarie del Pd



CAGLIARI - Elly Schlein è la nuova segretaria del Pd. E' anche la prima donna alla guida dei democratici e la più giovane: ha 38 anni. All'80% dei seggi scrutinati è davanti a Stefano Bonaccini: 53,8% contro il 46,2%.



«Il popolo democratico è vivo,c'è ed è pronto a rialzarsi con una linea chiara. Da domani lavoreremo insieme nell'interesse del paese. Lavoreremo per l'unità, il mio impegno è di essere la segretaria di tutte e di tutti, per tornare a vincere» le parole di Schlein dalla sede del suo comitato dopo la notizia della vittoria. «L'ho sentita e le ho fatto i complimenti, in bocca al lupo per la grande responsabilità che assume alla guida del partito. Ha prevalso Elly e io sono a disposizione per dare una mano» gli auguri dello sfidante Bonaccini.



Intanto in Sardegna prosegue il testa a testa tra Giuseppe Meloni e Piero Comandini alle Primarie del Pd. Meloni ha preso più voti ma Comandini potrebbe aver ottenuto più delegati per l’Assemblea regionale. Restano da aprire circa 1800 schede delle due sezioni di Quartu, dove gli scrutatori si sono rifiutati di procedere allo spoglio perché alle urne si sarebbero presentati molti elettori di centrodestra con l'obiettivo di inquinare il voto.