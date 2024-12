Cor 28 febbraio 2023 Pesca, Parco intoppato: pressing di Mimmi Pirisi Passano le settimane e numerosi pescatori attendono con trepidazione lo sblocco dell´attività di pesca. Molte aziende di pesca e molte famiglie iniziano a preoccuparsi, dal parco arrivano rassicurazioni ma niente di più concreto



ALGHERO - Si avvicina a grandi passi la stagione primaverile e dal primo marzo nelle zone protette e interdette alla pesca, nella baia di Porto Conte, potranno e dovranno essere riammesse le imbarcazioni di pesca autorizzate con tutte le prescrizioni previste dal disciplinare approvato dal parco e non ancora reso attuattivo dal ministero dell'ambiente.



«Il tempo scorre e il settore pesca aspetta con ansia il via libera, che ancora non arriva» precisa il capogruppo del Partito democratico ad Alghero, Mimmo Pirisi. «Molte aziende di pesca e molte famiglie iniziano a preoccuparsi, dal parco arrivano rassicurazioni ma niente di più concreto».



«Non si capisce dove sia l'intoppo» tuona Pirisi, dal principio molto vicino ai pescatori in lotta per il proprio lavoro, che si augura «che arrivino presto buone notizie, sia per iniziare a pescare in quelle aree, sia per i progetti messi in campo dal parco grazie ai finanziamenti regionali già a disposizione».