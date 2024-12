Cor 28 febbraio 2023 Aou, la prevenzione per la cura dell´orecchio Il 3 marzo, in occasione della Giornata mondiale dell´udito, visite gratuite (necessario l´appuntamento) negli ambulatori di Audiovestibologia della struttura complessa di Otorinolaringoiatria dell´Aou di Sassari. Professor Francesco Bussu:«In caso di calo dell´udito è necessario rivolgersi subito al medico specialista in otorinolaringoiatria o audiologia»



SASSARI - L'obiettivo è sensibilizzare la popolazione sull'importanza della cura dell'orecchio e dell'udito, perché la sordità o ipoacusia (perdita dell'udito) è una condizione patologica molto comune e diffusa. Punta a questo la seconda "Giornata di sensibilizzazione dell’udito" in programma il 3 marzo. L'appuntamento è organizzato in cooperazione con la Società italiana di Otorinolaringologia e chirurgia cervico-facciale (SIOeChCF), con la Società italiana di Audiologia e Foniatria (Siaf) e 23 associazioni di pazienti e parenti di soggetti ipoacusici operanti sul territorio nazionale. L’iniziativa si svolgerà in concomitanza con la Giornata mondiale dell’udito, istituita dall’Organizzazione mondiale della Sanità (Oms).



All'appuntamento aderirà anche la struttura complessa di Otorinolaringoiatria dell'Aou di Sassari diretta dal professor Francesco Bussu. La struttura sassarese metterà a disposizione dell'utenza gli ambulatori di Audiovestibologia dove sarà possibile eseguire gratuitamente uno screening dell’udito. I controlli saranno rivolti alla popolazione adulta e sarà necessario concordare un appuntamento telefonando al numero 351 86.95.834 (dalle 9 alle 14) fino ad esaurimento dei posti disponibili.



«L’udito è fondamentale per sentire, capire e comunicare con la parola – afferma il professor Francesco Bussu – e l’orecchio è un organo di senso molto complesso che deve essere protetto.

«Se il paziente si accorge di avere un calo dell’udito, innanzitutto – prosegue Bussu – bisogna diagnosticare le cause e quindi il primo interlocutore deve essere assolutamente il medico specialista in otorinolaringoiatria o audiologia. Riconoscere da subito i sintomi della sordità e dei problemi all’orecchio è fondamentale per poter intervenire sia sulle possibili cause sia per ridurre al minimo la disabilità che può derivare».