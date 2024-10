S.A. 16 aprile 2023 Nuovo spettacolo di Pino e gli Anticorpi In tournée nell´Isola sotto le insegne del CeDAC Sardegna Pino e gli Anticorpi, alias Michele Manca e Stefano Manca portano in scena il loro nuovo spettacolo “Live in Tokyo” a partire da giovedì 20 aprile tra Ozieri, Olbia, Meana Sardo e Macomer – in sostituzione di “Duepuntozero” di e con Gabriele Cirilli (la cui tournée è stata annullata per motivi tecnico-logistici)



SASSARI - S'intitola “Live in Tokyo” il nuovo spettacolo di Pino e gli Anticorpi, con l'irresistibile duo formato da Michele Manca e Stefano Manca, in cartellone giovedì 20 aprile alle 21 al Teatro Civico “Oriana Fallaci” di Ozieri, venerdì 21 aprile alle 21 al Cine/Teatro “Olbia” di Olbia, sabato 22 aprile alle 21 al Teatro “San Bartolomeo” di Meana Sardo e infine domenica 23 aprile alle 21 al Padiglione Tamuli delle ex Caserme Mura di Macomer in sostituzione di “Duepuntozero” di e con Gabriele Cirilli (in seguito all'annullamemto della tournée per motivi tecnico-logistici) per la Stagione 2022-2023 de La Grande Prosa firmata CeDAC Sardegna.



“Live in Tokyo” è una scoppiettante antologia di “pezzi comici” che spazia tra i diversi generi, tra sketches e battute, con una galleria di emblematici e stravaganti personaggi tratti dal variegato repertorio del duo, elaborato in vent'anni e più di attività sui palcoscenici d'Italia e sul piccolo schermo, per raccontare gli aspetti grotteschi e paradossali dell'esistenza e provare a guardare la realtà con la giusta dose di ironia. In scena «il meglio del duo comico Pino e gli Anticorpi» - come si legge nella presentazione - «distillato dalle annate migliori, riposato in capienti botti teatrali, con quell’inconfondibile boquet di sana follia, il sentore della deficienza totale e un retrogusto di assoluto disimpegno».



Un titolo che evoca esotiche atmosfere e mirabolanti tournées in Estremo Oriente, ma anche la forza dirompente del teatro dove tutto avviene rigorosamente “dal vivo” nella dimensione dell'hic et nunc, del qui e ora, attraverso l'incontro fra artisti e pubblico: «uno spettacolo “riserva” per spettatori sommelier, da sorseggiare disordinatamente e senza la paura dell’etilometro o di portarsi appresso i bambini». Il messaggio è quasi da pubblicità progresso, ovvero «Ridi responsabilmente…»: un invito a vivere con leggerezza, cercando di cogliere l'aspetto umoristico e di dimenticare per un po' problemi e preoccupazioni per gustare appieno un'ora e mezza (o più) di divertimento... .



Sotto i riflettori Michele e Stefano Manca, che «insistono da più di vent’anni a portare i loro scombinati personaggi in giro nei teatri italiani (ma anche in Francia, Spagna e Germania), passando per piazze, club e programmi televisivi»: i due artisti hanno studiato recitazione all’Ecòle Philippe Gaulier di Parigi e alla Bont’s International Clownschool in Spagna e insegnano discipline dello spettacolo, hanno scritto libri e il loro film “Bianco di Babbudoiu” è attualmente in distribuzione worldwide. Il duo Pino e gli Anticorpi ha conquistato le platee televisive, da Zelig a Scherzi a parte, al Colorado Cafè per approdare perfino al Festival di Sanremo, attualmente sono in onda con Only Fun – Comico Show (su Nove) e si sono cimentati pure con la decima musa; dopo “Bianco di Babbudoiu”, “Come se non ci fosse un domani”, sempre per la regia di Igor Biddau e “Mollo tutto e apro un chiringuito” con il collettivo Il Terzo Segreto di Satira, e nuovi progetti stanno per vedere la luce, frutto della loro esuberante creatività. Sui palchi dell'Isola – per la prima volta dalla fine della pandemia – Michele e Stefano Manca proporranno una sintesi delle performances di due decenni e più, spaziando tra commedia dell'arte, dialoghi surreali e situazioni estreme, battute e gags, come moderni clowns capaci di far (sor)ridere e pensare.