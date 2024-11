S.A. 24 aprile 2023 Carcassa di squalo a Maria Pia Si è trattato di un esemplare di circa 3 quintali, portato dalle correnti fino alle nostre spiagge, in avanzato stato di decomposizione



ALGHERO - Una carcassa di squalo è stata ritrovata questa mattina sulle rive della spiaggia di Maria Pia. Si è trattato di un esemplare di circa 3 quintali, portato dalle correnti fino alle nostre spiagge, in avanzato stato di decomposizione. E' stato rapidamente smaltito, secondo le norme, con un intervento congiunto dell’Amministrazione comunale con il Servizio Ambiente, il servizio veterinario della competente Asl, il Corpo Forestale e la Guardia Costiera.



Scongiurato così il pericolo igienico-sanitario che, in un periodo dell’anno in cui le spiagge diventano man mano più frequentate, avrebbe potuto causare diverse problematiche. Da parte del sindaco di Alghero, Mario Conoci «il ringraziamento per il tempestivo, qualificato e risolutivo intervento che ha portato alla rimozione della carcassa garantendo la piena fruizione dell'arenile, già preso d'assalto da turisti e amanti del mare».