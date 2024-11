S.A. 26 aprile 2023 Riparte la vela in Riviera: da aprile ad ottobre Vento de l´Alguer La manifestazione giunge alla XII° edizione con un nuovo e più accattivante format che presenta alcune novità promosse dal Comitato organizzatore



ALGHERO - La prossima domenica 30 Aprile parte la nuova edizione del Vento de L’Alguer. La manifestazione giunge alla XII° edizione con un nuovo e più accattivante format che presenta alcune novità promosse dal Comitato organizzatore.



In ciascuna giornata sono previsti tre eventi: la Regata d'Altura, dove partecipano le imbarcazioni con il certificato O.R.C. divise in due categorie: SPI e NO SPI; la Veleggiata, dove le imbarcazioni gareggiano solo con vele bianche e la classifica sarà stilata in tempo reale, divisa per lunghezza fuori tutto; la Regata di Derive, evento novità di quest'anno, che consentirà di far scendere in acqua tutti i possessori di queste imbarcazioni e coinvolgerà in particolare alcuni equipaggi della classe Snipe.



Le manifestazioni si svolgeranno nelle acque della rada di Alghero dal 30 Aprile al 1 Ottobre con il seguente calendario: 30 aprile 2023 TROFEO NUOVA CAPOLINO; 21 maggio 2023 TROFEO MURA Prefabbricati; 18 giugno 2023 TROFEO ONDA BLU; 9 luglio 2023 XXI TROFEO MACI; 9 settembre 2023 Alghero - 10 settembre 2023 Bosa TROFEO BASE NAUTICA USAI; 1 ottobre 2023 TROFEO PORTAEDILE. Si rinnova anche quest’anno nel fine settimana del 9 e 10 Settembre la grande classica Alghero Bosa Alghero, manifestazione velica che si svolge in due giorni e coinvolge sempre un grande numero di appassionati in concomitanza con i festeggiamenti della cittadina della Planargia in onore di Nostra Signora de sos Regnos Altos.