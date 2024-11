S.A. 26 aprile 2023 Studenti Alberghiero in missione in Catalogna Sono previsti due giorni di attività scolastica, un periodo di quasi tre settimane in azienda e un focus finale per la valutazione dell’esperienza



ALGHERO - L’istituto Alberghiero di Alghero ha avviato un rapporto di collaborazione con l’Institut Joan Ramon Benaprès - Escola d’Hostaleria de Sitges (Catalogna). Gli accordi, sottoscritti a maggio del 2019 e poi sospesi a causa dell’emergenza Covid 19, si sono concretizzati quest'anno e il 17 aprile scorso sei studenti delle classi quinte dell’alberghiero, accompagnati da prof. Augusto Maltana (laboratorio di cucina) hanno raggiunto la scuola di Sitges. Sono previsti due giorni di attività scolastica, un periodo di quasi tre settimane in azienda e un focus finale per la valutazione dell’esperienza.



Il 18 e il 19 di aprile prof. Augusto Maltana coinvolgerà gli studenti de l’Escola d’Hostaleria de Sitges in una masterclass, dove saranno preparate e presentate due ricette tipiche della cucina algherese, lo mangiar en blanc e lo polp allada. Successivamente gli studenti dell’alberghiero di Alghero saranno impegnati in alcune aziende che operano all’interno del Parc del Garraf, per uno scambio di esperienze professionali legate ai prodotti tipici del posto. I contatti tra l’Alberghiero di Alghero e la scuola di Sitges sono promossi e coordinati dall’organizzazione “Parc a taula”, collegata con la Diputaçiò Barcellona, che si propone di promuovere l’uso dei prodotti del Parc del Garraf nelle strutture ricettive e ristorative che operano all’interno dello stesso parco. Ad Alghero l’iniziativa si è avvantaggiata del sostegno dell’Obra cultural e in particolare dell’apporto della prof.ssa Maria Antonietta Salaris per il corso di catalano rivolto agli studenti dell’alberghiero.



A fine maggio è previsto l’arrivo ad Alghero di 4 studenti di Sitges, ospiti per un mese del Convitto annesso all’Alberghiero, per seguire un programma del tutto simile a quello realizzato dagli studenti di Alghero al Parc del Garraf. Nel nostro caso le strutture di riferimento per le esperienze professionali degli studenti catalani sono inserite all’interno del Parco di Porto Conte. «L’intento è quello di strutturare questo scambio e renderlo replicabile anche nei prossimi anni - questo quanto dichiarato dal Dirigente scolastico dell’Alberghiero, prof. Vincenzo Scanu, che aggiunge: “Le esperienze di questo tipo all’estero vanno ad arricchire il bagaglio culturale e professionale degli studenti delle due scuole, e rappresentano sicuramente un ulteriore sviluppo della proposta formativa che la nostra scuola persegue».