Cor 11:26 In Piazza d’Italia arriva “Madama Butterfly” Gran finale giovedì 10 e sabato 12 luglio alle 21,30 per la “lirica d’estate “del de Carolis, cartellone alla sua terza edizione che sta ottenendo di anno in anno un successo sempre crescente di pubblico all’interno della stagione lirica dell’Ente realizzata con il contributo del Ministero, della Regione, del Comune di Sassari e della Fondazione di Sardegna



SASSARI - Ultimi biglietti disponibili per le due serate di chiusura della stagione estiva che trasformerà ancora una volta il salotto cittadino in un grande teatro aperto a tutti, preannunciandosi come uno degli eventi estivi più attesi del nord Sardegna. L’Arena di Piazza d’Italia ospiterà una delle opere più amate della storia del melodramma “Madama Butterfly” di Giacomo Puccini con un cast che mette insieme grandi nomi della lirica internazionale.



Fra questi il tenore sardo di fama internazionale Francesco Demuro che dopo il grande successo di Werther nel 2024 al Comunale debutta a Sassari nel ruolo di Pinkerton. Accanto a Demuro ad interpretare Cio Cio San un’altra stella del firmamento operistico, attualmente tra i soprano di riferimento per il ruolo di Butterfly, Vittoria Yeo. Dopo aver iniziato la sua carriera internazionale con il debutto al Festival di Salisburgo sotto la direzione di Riccardo Muti, Yeo si è esibita nei più importanti teatri del mondo. Il coro del de Carolis sarà diretto da Francesca Tosi mentre dopo il grande consenso di pubblico e critica avuto con “Pagliacci” e “Otello” lo scorso anno e recentemente con “Giselle around le villi” a dirigere l’Orchestra del de Carolis sarà Sergio Oliva. La regia e le scene del nuovo allestimento saranno curate dal direttore dell’Ente Alberto Gazale.

“Sono entusiasta di questa nuova occasione che mi è stata offerta dal de Carolis – ha dichiarato Demuro - tornare a cantare a Sassari e per di più in piazza, una dimensione che mi ricorda la prima fase della mia carriera con il canto a chitarra. Ancora più felice di debuttare proprio qui in un nuovo ruolo, esperienza sempre unica e profonda per un cantante”.



Assistente alla regia Siria Colella. Coreografia: Floriana Mura, Disegno Luci: Tony Grandi, Fonica Alberto Erre. Nel cast anche Irene Molinari (Suzuki), Fabian Veloz (Sharpless), Eva Goreux (Kate Pinkerton), Nicolas Resinelli (Goro) , Michael Zeni (Il Principe Yamadori), Teppei Matsunaka (Lo Zio Bonzo), Giuseppe Lisai (Commissario Imperiale) Simone Casu (Ufficiale Del Registro), Antonella Masia (Madre Di Cio Cio San), Tania Esposito (la zia) , Giulia Cabizza (La Cugina). L’Arena di Piazza d’Italia sarà anche il set del documentario “Francesco Demuro. Il Re Cantore”, diretto da Pietro Mereu. Il film racconterà la storia artistica e umana del tenore, dalle prime esperienze nel canto a chitarra al successo mondiale. la produzione di Piano B Produzioni, Andromeda Film e Terre Du Punt realizzata con il contributo della Regione Sardegna e del Ministero della Cultura.