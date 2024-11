8/11/2024 Successo per il Job skill di Its Academy della Sardegna L’evento sassarese è stata una vera e propria azione di orientamento post diploma del progetto SOS finanziato dalla Regione Sardegna con l’obiettivo di far conoscere ai numerosi giovani degli istituti superiori attività e i percorsi formativi realizzati dai cinque Its della Sardegna