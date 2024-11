S.A. 17 maggio 2023 Il Pro Sailing Tour ad Alghero Grande evento sportivo nautico che ospiterà il Porto di Alghero nel weekend che va dal venerdì 19 a domenica 21 maggio



ALGHERO - Alghero ospita, per la prima volta in Sardegna, una tappa del “Pro Sailing tour”, il circuito di livello mondiale lanciato nel 2021, per l'Ocean Fifty, che vede gareggiare degli straordinari trimarani da 50 piedi. L'evento sportivo sbarcherà ad Alghero nel weekend dal 19 al 21 maggio quando i cinque equipaggi, di cui tre nuovi arrivati, troveranno “casa” ad Alghero e in particolare nella banchina Sanità. E proprio nei quattro giorni di permanenza gli equipaggi internazionali svolgeranno delle regate a cui parteciperanno anche i ragazzi delle scuole vela Yacht Club e Lega Navale e studenti delle scuole superiori cittadine.



Il Pro Sailing Tour combina regate d'altura e costiere (dal 2021 è nel circuito ufficiale degli Ocean Fifty) che vengono a regatare con un equipaggio, il tutto ripreso e poi trasmesso in serie su Canal Plus. Questa terza stagione, organizzata dal 10 al 29 maggio 2023, porterà gli equipaggi in 4 città prevalentemente mediterranee. Da La Seyne-sur-Mer, gli equipaggi raggiungeranno la Corsica e le bocche di Bonifacio, passando per Minorca, facendo rotta verso Alghero, prima di attraversare lo Stretto di Gibilterra, la costa portoghese e il Golfo di Biscaglia in un percorso di 1.700 miglia che si concluderà a Brest. Una traversata di grande rilievo sportivo che troverà spazio nei media di settore e non solo anche per la difficoltà e la lunghezza del tracciato.



«Alghero e il suo porto ancora una volta protagonisti di un grande evento sportivo nautico che regalerà, grazie all'impegno dell'Amministrazione, agli operatori del Porto, alle istituzioni ed ai numerosi partner coinvolti, a partire dai rappresentanti francesi che hanno voluto fortemente coinvolgere la nostra città, un'eccezionale vetrina internazionale dove verrà promosso il nostro territorio e in particolare le potenzialità del nostro mare, della portualità e della nautica», commentano il presidente del Porto di Alghero Giancarlo Piras, il vice-presidente della Fondazione Alghero Pierpaolo Carta, gli assessori al turismo Alessandro Cocco e sport, Maria Grazia Salaris.