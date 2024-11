Cor 21 maggio 2023 Effetto-Pais, liste Lega in tutti i collegi Accordo con Matteo Salvini. Il nuovo segretario regionale, l´algherese Michele Pais, annuncia liste uniche del Carroccio alle prossime elezioni regionali in tutti i collegi: Inaugurato nei giorni scorsi a Oristano il nuovo corso del partito



ORISTANO - Una sala gremita per la prima riunione regionale sotto la guida del neo coordinatore regionale della Lega Salvini Sardegna Michele Pais ad Oristano alla presenza di consiglieri e assessori e regionali, amministratori locali, coordinatori cittadini e militanti giunti da tutte le parti della Sardegna per confrontarsi su temi e sfide che attendono il partito nei prossimi mesi.



Una riunione in presenza, molto attesa, che ha indicato lo stile che Pais vuole dare al movimento: impegno, concretezza, capacità, idee, merito sono le parole d'ordine. «Un perfetto momento politico, una bella e partecipata discussione che dimostra la determinazione di una rete di militanti motivati che crede nel progetto politico di Matteo Salvini, determinati a rafforzare la presenza in Sardegna della Lega, e che deve confermarsi prima forza politica della coalizione di governo regionale».



«Dobbiamo essere un partito popolare, del merito, aperto a tutti coloro vogliano dare il loro contributo, della gente comune che lavora e che chiede risposte concrete» ha dichiarato Pais. «Siamo protagonisti al governo della Regione, dobbiamo tornare ad essere protagonisti sul territorio, stando sempre più in mezzo alla gente. Sono certo che oggi la Lega sia il miglior progetto politico per chi voglia cimentarsi nell'impegno pubblico - prosegue Pais - I nostri temi sono quelli della gente comune, il sostegno alle famiglie e alle imprese, i giovani, e aiutare chi vuole lavorare tagliando la burocrazia inutile».



Ma è sulle prossime elezioni regionali che Pais vuole essere chiaro: «saremo presenti in tutti gli otto collegi regionali con nostre liste, orgogliosi di rappresentare il nostro simbolo, con i migliori candidati che vorranno abbracciare il nostro progetto politico. Ne abbiamo parlato giovedì scorso insieme al segretario Matteo Salvini che verrà in Sardegna entro la fine di giugno».



Nella foto: Michele Pais con Matteo Salvini