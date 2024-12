S.A. 2 giugno 2023 La Pelosa: scoperto sito web abusivo Il Comune di Stintino ha prontamente segnalato e denunciato questa situazione alle autorità competenti per l´adozione delle opportune misure legali



STINTINO - E' stato scoperto un sito web non ufficiale per le prenotazioni dell'accesso alla spiaggia La Pelosa. Il Comune di Stintino ha prontamente segnalato e denunciato questa situazione alle autorità competenti per l'adozione delle opportune misure legali.

«Si ricorda a tutti che l'unico sito web ufficiale per prenotare l'accesso alla spiaggia La Pelosa è www.spiaggialapelosa.it, e l'applicazione mobile ufficiale è 'La Pelosa'. Il Comune di Stintino non ha ulteriori affiliati o partner esterni che gestiscano le prenotazioni per conto dell'amministrazione comunale. Invitiamo i cittadini e i visitatori a prestare attenzione e a non fornire alcuna informazione personale o finanziaria su siti web non ufficiali. La sicurezza e la tutela dei nostri cittadini e dei visitatori sono di primaria importanza per noi. Stiamo lavorando per garantire che tutte le informazioni e le prenotazioni relative alla spiaggia La Pelosa siano effettuate attraverso i canali ufficiali, al fine di garantire un'esperienza positiva e protetta per tutti» si legge nella nota ufficiale del Comune.