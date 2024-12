Cor 8 giugno 2023 Nuraghi, obiettivo valorizzazione e accessibilità La Regione è protagonista nel processo di valorizzazione dell’antica civiltà nuragica, testimoniata dalla presenza di circa 7mila nuraghi, con l’obiettivo di sostenere concretamente i Comuni e rendere accessibili e fruibili i siti sparsi in tutto il territorio regionale



CAGLIARI - La Regione è protagonista nel processo di valorizzazione dell’antica civiltà nuragica, testimoniata dalla presenza di circa 7mila nuraghi, con l’obiettivo di sostenere concretamente i Comuni e rendere accessibili e fruibili i siti sparsi in tutto il territorio regionale. «Gli Enti locali sono al centro di una rivoluzione culturale che la Regione sostiene con decisione perché non c’è comune in Sardegna che non annoveri nel proprio territorio un nuraghe e questo è un elemento importantissimo”, ha spiegato l’Assessore degli Enti locali, Aldo Salaris, nel corso del convegno “Sardegna Isola dei nuraghi. Sviluppo territoriale partecipato», promosso dall’Associazione ‘La Sardegna verso l’Unesco’ in collaborazione con l’Anci.



L’Assessore Salaris che ha ricordato le risorse stanziate con l’ultima Finanziaria per la valorizzazione, accessibilità e piena fruizione dei siti nuragici sardi, pari a circa 35 milioni di euro. «La valorizzazione del patrimonio nuragico sardo – ha proseguito l’esponente della Giunta Solinas - rappresenta per la Sardegna la migliore occasione per sostenere nuove forme di sviluppo sostenibile. In questo contesto i Comuni e gli Enti locali in genere saranno i più importanti protagonisti di questo processo che – ha evidenziato l’Assessore - auspichiamo avrà ricadute importanti non solo in termini di tutela dell’ambiente e di valorizzazione dei territori ma anche in termini di ricadute occupazionali. La Regione, sostenendo finanziariamente il progetto di valorizzazione dei siti, ha intravisto in questo piano di sviluppo la chiave per creare nuove opportunità in favore della Sardegna e dei sardi», ha concluso l’esponente della Giunta Solinas.