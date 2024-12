S.A. 14 giugno 2023 «Bene il nuovo ospedale, adesso si corra» Il direttivo ed il gruppo consiliare di Forza Italia Alghero commentano la nuova delibera della Giunta regionale che su proposta dell’assessore Doria ha impartito alla Asl di Sassari indirizzi per realizzare entro 60 giorni lo studio di fattibilità del nuovo ospedale di Alghero







«Una delibera che aspettavamo e sollecitavamo da tempo - commenta Forza Italia - in linea con la legge di riforma del sistema sanitario sardo approvata nel 2020. Una riforma da attuare con coerenti atti amministrativi non più procrastinabili. E che porta con se un piano di investimenti straordinario per il rinnovo e la sostituzione delle vecchie strutture ospedaliere con la realizzazione di nuovi presidi di moderna concezione, in grado di migliorare l’efficienza e l’efficacia delle prestazioni sanitarie. Da Forza Italia rilevano che non è sufficiente pensare al solo potenziamento dell’Ospedale di Alghero, che è utile per il breve-medio termine».



«Siamo convinti che occorre ragionare con una visione di prospettiva per i prossimi cinquanta anni e avviare le procedure per la realizzazione del nuovo ospedale utilizzando parte dei 243 milioni di euro dell’accordo ministero – Regione Sardegna del 2016. Peraltro, -ricordano goli esponenti politici-, per il nuovo ospedale nel 2007 la giunta Tedde aveva ottenuto l’approvazione in Consiglio in tempi brevissimi una variante urbanistica per la sua localizzazione. Gli azzurri algheresi segnalano all’Assessore Doria e alla Asl che occorre aggiornare e dare corpo al piano di fattibilità per il nuovo ospedale algherese, frutto di un accordo dell’allora sindaco Tedde con l’assessore Dirindin, costato circa 900 mila euro, che è stato invece utilizzato per il nuovo ospedale di San Gavino Monreale che ha anche ottenuto un finanziamento di 68 milioni». «Siamo certi che la Giunta regionale saprà finalmente dare gambe ad un impegno consacrato da atti normativi del Consiglio regionale, che potrà ridare dignità alla sanità di un territorio depotenziata da anni di abbandono» chiudono il Direttivo e il Gruppo di Forza Italia.



