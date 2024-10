S.A. 12 luglio 2023 Censis: Architettura di Alghero è prima in Italia Per il decimo anno consecutivo il DADU si conferma tra i migliori dipartimenti di Architettura in Italia. Dopo il secondo posto dell’anno scorso, il 2023 riporta i corsi di laurea triennale in vetta la classifica nazionale CENSIS, davanti all’Università di Camerino e al Politecnico di Milano



ALGHERO - Anche quest’anno il DADU primeggia a livello nazionale nelle classifiche delle Università italiane stilate dal CENSIS ottenendo il primo posto per i corsi di laurea triennale e il secondo per le lauree magistrali. Per il decimo anno consecutivo il DADU si conferma tra i migliori dipartimenti di Architettura in Italia. Dopo il secondo posto dell’anno scorso, il 2023 riporta i corsi di laurea triennale in vetta la classifica nazionale CENSIS, davanti all’Università di Camerino

e al Politecnico di Milano, nella classifica riguardante l’area disciplinare di architettura e ingegneria civile, quindi scienze dell’architettura, scienze della pianificazione territoriale,

urbanistica, paesaggistica e ambientale, scienze e tecniche dell’edilizia e disegno industriale.



«Esprimo profonda soddisfazione - afferma il Direttore del Dipartimento,

professor Emilio Turco - per un risultato prestigioso che premia il lavoro svolto dall’intera comunità di Architettura ad Alghero in un anno, venti anni dall’istituzione, così speciale per noi». Un’importante conferma è arrivata anche per i corsi di laurea magistrale che hanno

ottenuto il secondo posto, dietro al Politecnico di Milano. «Questo risultato è il frutto di un impegno intenso e costante finalizzato a offrire ai nostri studenti percorsi e ambienti formativi di qualità - afferma Enrico Cicalò, presidente dei corsi di laurea in Architettura - lavoriamo infatti per costruire non solo proposte didattiche sempre aggiornate in relazione alle domande della società ma anche, e soprattutto, un contesto che possa favorire la crescita dei nostri studenti, che trovano ad Alghero una comunità universitaria vivace e accogliente, un'eccellente qualità della vita e importanti opportunità per completare la propria formazione attraverso esperienze sia didattiche che lavorative all’estero.



Proseguono i preparativi per l’anno accademico 2023/24 del DADU. Attualmente sono aperti i bandi d’ammissione per i corsi triennali in Scienze dell’architettura e del progetto (iscrizioni entro il 19 luglio) e in Design (termine iscrizioni il 25 agosto); e per i corsi di laurea

magistrale in Architettura (chiusura bando il 2 ottobre) e in Pianificazione e politiche per la città, l'ambiente e il paesaggio (chiusura bando il 29 agosto). A breve apriranno anche le immatricolazioni al corso di laurea triennale ad accesso libero in Urbanistica. Progetto ambientale per la città e il territorio.