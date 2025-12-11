 Skin ADV
Politica › «Sanità sarda, caos e preoccupazione»
Cor 8:09
«Sanità sarda, caos e preoccupazione»
Alberto Bamonti, Noi Riformiamo Alghero: cresce la preoccupazione per il futuro dei diritti dei sardi alla luce della sentenza della Corte Costituzionale
ALGHERO - «La situazione della sanità sarda suscita una preoccupazione sempre più diffusa. La recente sentenza della Corte Costituzionale, che ha bocciato il commissariamento delle ASL, non può essere archiviata come un semplice rilievo tecnico: rappresenta un segnale serio e allarmante che impone una riflessione urgente sulla direzione intrapresa dal sistema sanitario regionale. Scelte come l’allontanamento dell’Università dall’Ospedale Marino e la chiusura dell’Ufficio Invalidi civili di Alghero, hanno già alimentato tensioni nei territori e colpito in modo particolare le fasce più fragili della popolazione». Lo sottolinea Alberto Bamonti, consigliere comunale Gruppo Noi Riformiamo Alghero.

«E ora a destare forte preoccupazione è soprattutto l’impatto concreto e immediato che la sentenza potrà avere su malati, disabili, anziani e famiglie, già oggi costretti a confrontarsi con difficoltà crescenti nell’accesso alle cure e al riconoscimento dei diritti. La Sardegna ha bisogno di scelte fondate su competenza, ascolto e rispetto delle istituzioni, non di interventi calati dall’alto o giuridicamente fragili. È necessario fermarsi, valutare con serietà gli errori compiuti e assumersi la responsabilità di ricostruire un sistema sanitario che metta davvero al centro i cittadini e i territori. La preoccupazione è grande, ma proprio per questo è indispensabile avviare un cambio di rotta chiaro, credibile e condiviso» chiude Alberto Bamonti.
29 dicembre
La lettera: sanità algherese allo sfascio
27 dicembre
Camion in fiamme all´ingresso della Conad
28 dicembre
Sta.Bile, assessora sotto accusa



