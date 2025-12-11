Cor 7:14 Dinamo corsara al Pala Verde di Trieste I sassaresi conquistano Treviso e chiudono il 2025 con un successo preziosissimo per la classifica della Serie A Unipol, primo esterno della stagione e terzo nelle ultime quattro gare: 89 a 92 il finale



SASSARI - Dinamo corsara al PalaVerde di Trieste. I sassaresi conquistano Treviso e chiudono il 2025 con un successo preziosissimo per la classifica della Serie A Unipol, primo esterno della stagione e terzo nelle ultime quattro gare.



Prestazione di carattere per la squadra di coach Mrsic: dopo un primo tempo equilibrato, la Dinamo scappa via nel terzo quarto grazie alle bombe di Johnson, toccando anche il +14. Treviso, trascinata da uno straripante Brianté Weber, riesce a ricucire il break e a riaccendere il PalaVerde, sognando il colpo. Nei possessi più caldi, però, emergono la leadership e la freddezza dei due play del Banco: Jacob Pullen e Desure Buie prendono in mano la situazione, restituendo l’inerzia alla Dinamo e portandola a un successo fondamentale, che permette di allontanare le zone calde della classifica e affrontare il finale d’anno con fiducia.



In evidenza il trio McGlynn-Pullen-Johnson, tutti a quota 17 punti, mentre Buie sfiora un’altra doppia-doppia con 10 punti e 9 assist. Dall’altra parte non bastano la prova monstre dell’ex Weber (30 punti) e l’ottima serata del giovane Torresani (20 punti).



NUTRIBULLET TREVISO-DINAMO BANCO DI SARDEGNA 89-92



NUTRIBULLET TREVISO: Weber 30, Perkins 2, Abdur-Rahkman 6, Torresani 20, Miaschi, Pinkins 10, Chillo 4, Guidolin NE, Pellegrino, Olisevicius 5, Radosevic 12, Spinazzè NE. Allenatore: Rossi



DINAMO BANCO DI SARDEGNA: Pullen 17, Buie 10 (9 ast), Zanelli 2, Seck NE, Beliauskas 14 (4/7 3p), Johnson 17 (3/4 3p), Ceron NE, Vincini 7, Mezzanotte, Thomas 8 (10 reb, 5 ast), McGlynn 17 (9 reb), Visconti. Allenatore: Mrsic



PARZIALI: 18-18; 37-42 (19-24); 61-68 (24-26); 89-92 (28-24)



ARBITRI: Sahin, Valzani e Lucotti