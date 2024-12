S.A. 28 agosto 2023 Tennistavolo: grandi sfide al torneo "Città dei Candelieri" Venerdì e sabato al PalaSantoru il 4° torneo internazionale “Città di Sassari”. Alcuni dei migliori giocatori italiani delle serie A sfidano i talenti di Nigeria, Romania, Finlandia, Russia e Spagna



SASSARI - Prova generale per i campionati di A1 e A2 e per le coppe europee. La quarta edizione del Trofeo internazionale di tennistavolo “Città dei Candelieri” farà confrontare al PalaSantoru di Sassari ben sedici giocatori di buonissimo livello. L'appuntamento con la manifestazione organizzata dal Tennistavolo Sassari è per venerdì 1° alle 16 e sabato 2 settembre dalle ore 10. La kermesse è stata presentata questa mattina nella sede dell'Intergremio di Sassari per sottolineare il legame con i Gremi e i Candelieri.



La società sassarese, rappresentata dal presidente Marcello Cilloco e dal direttore tecnico Mario Santona, ha evidenziato: «Il torneo, abbinato al memorial per ricordare due figure storiche come Stefano Ganau e Sergio Visioli, nasce non solo con spirito agonistico, ma anche per promuovere il nostro sport come facciamo con le tante squadre non solo dei campionati nazionali, ma anche di quelli amatori e della A paralimpica. Ringraziamo Intergremio e Comune di Sassari per la collaborazione e il sostegno». L'assessora comunale ai Lavori Pubblici e Strutture Sportive Rosanna Arru ha detto: «Abbiamo ripristinato il contributo alle manifestazioni che danno visibilità a Sassari e al territorio. E' un piccolo aiuto che destiniamo agli eventi, non ai campionati agonistici».



Gli stranieri sono Lucian Filomon, Romania, campione europeo Over 40; Fatimo Bello, la più forte giocatrice della Nigeria, vice campione ai Giochi africani; Ashimiyu Ganiyu, nigeriano del tennistavolo Sassari; Andrei Bukin, Russia; Maxim Kuznetsov, russo in forza alla Marcozzi; Adrian Morato, Spagna; Räsänen Aleksi finlandese nazionale giovanile, che ha indossato la maglia del Santa Tecla Nulvi e attualmente gioca in Finlandia. Questi i giocatori italiani: Lorenzo Cordua, Genova, plurimedagliato nelle competizioni europee paralimpiche; Marco Antonio Cappuccio (Norbello), Luca e Marco Bressan, Tommaso Giovannetti (Messina), Marco Poma, Enrico Puppo (Genova), Alessandro Baciocchi /GS Fiamme Azzurre), Francesco Palmieri (Napoli). La formula prevede 4 giorni da 4 giocatori. I primi due di ogni raggruppamento diventano teste di serie per gli ottavi. Tutte le fasi finali, dagli ottavi alla finalissima saranno disputate sabato dalle 16 alle 19.