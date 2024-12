G.P. 23 settembre 2023 Vento di Sardegna, ritorno di Mura in regata



Lunedì mattina è partito con il "Vento di Sardegna", un Open 50 utilizzato dal patron dell´isola Andrea Mura per regate oceaniche in solitaria. Partenza dalla Marina di Porto Corallo, a Villaputzu, costa sud-est della Sardegna