Salute mentale: Nord Sardegna fa rete

SASSARI - Il Nord ovest della Sardegna fa squadra per

affrontare in rete la nuova sfida delle dipendenze e della salute

mentale. E’ questo il punto fermo emerso ieri durante il “Focus sui

servizi del Nord Ovest della Sardegna” organizzato dalla Asl n. 1 e

dalla Aou d Sassari in occasione della Giornata mondiale della salute

mentale. Un momento di confronto tra clinici e specialisti del territorio in cui e’ stato possibile approfondire e condividere esperienze, analizzare criticità e proposte, per creare una rete capillare e strutturata, in grado di prendere in carico le persone con disturbi mentali.



Durante la giornata, il manager Sensi ha annunciato l'avvio della

progettazione del Servizio psichiatrico di diagnosi e cura (spdc) nel

comune di Alghero e la ristrutturazione dei locali dell'Spdc di

Sassari, oltre allo sviluppo delle Strutture semplici dipartimentali

del Dipartimento di Salute Mentale e l'apertura del Centri per l'autismo

(almeno 3). All’incontro hanno preso parte anche Dolores Soddu e Luigi Cugia, Direttrice amministrativa e Direttore sanitario della Aou Sassari , e il sindaco della Città, Nanni Campus, che ha espresso soddisfazione per la rete che si sta creando nell'ambito della salute mentale. I

ringraziamenti all'operatore dei pazienti sono arrivati dal presidente

del consiglio regionale, Michele Pais, assente per impegni

istituzionali.