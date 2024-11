S.A. 17 novembre 2023 Sabato gazebo Lega ad Alghero Questo fine settimana il partito di Salvini sarà nelle piazze più importanti dell’isola e ad Alghero, questo sabato dalle ore 16,30, dove verrà allestito un gazebo nella centralissima Pino Piras



ALGHERO - «Questo è il tempo giusto perché i sardi si confrontino sulle cose importanti e si rendano conto che un partito nazionale di governo ad un anno dal suo insediamento ha mosso molti passi verso il rilancio del nostro territorio intervenendo a sostegno dello sviluppo con stanziamenti e specifiche azioni rivolte ad una Sardegna più forte e al passo con il resto della penisola». E' l'appello della Lega che questo fine settimana sarà nelle piazze più importanti dell’isola e ad Alghero, questo sabato dalle ore 16,30, dove verrà allestito un gazebo nella centralissima Pino Piras.



«Questo primo anno è stato molto intenso e ci ha consentito di rimettere in piedi le nostre file dopo l’arresto pandemico che ci aveva rinchiusi lasciando solo il mondo là fuori. Siamo tornati, adesso è il momento importante quello che ci prepara alle prossime consultazioni regionali e pertanto dobbiamo essere visibili, sensibili e attenti alle parole della gente, senza ascolto si resta soli, noi invece faremo di tutto per essere presenti, “Uniti e Più in Tanti”. Via aspettiamo la Lega siete voi, un’aria pulita che vogliamo respirare insieme per un futuro di onestà e impegno senza sosta per il bene della collettività. Sabato sarà

presente il coordinatore Regionale, Presidente Michele Pais e il nuovo direttivo Provinciale della Lega capitanato dal nuovo Coordinatore Provinciale Dott. Vicenzo Corrias, ci saremo tutti, state con noi sarà un

gran momento tra la gente» conclude Monica Chessa, coordinatore cittadino.