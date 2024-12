Cor 10 dicembre 2023 Parte da Oristano la campagna elettorale dei Riformatori Lunedì dicembre all’Hostel Rodia in Viale Repubblica, si riunirà l’Assemblea regionale dei Riformatori per discutere le proposte che i Riformatori porteranno al tavolo che sta preparando il programma di governo in vista delle imminenti elezioni regionali



CAGLIARI - Parte la campagna elettorale dei Riformatori: lunedì 11 dicembre alle 16,30 a Oristano all’Hostel Rodia in Viale Repubblica, si riunirà l’Assemblea regionale dei Riformatori per discutere le proposte che i Riformatori porteranno al tavolo che sta preparando il programma di governo in vista delle imminenti elezioni regionali.



«Abbiamo fatto un grande lavoro sul territorio e abbiamo liste forti e competitive in tutti gli otto collegi. Disponiamo dell’esperienza e delle competenze per dare un importante contributo di idee e progetti che prendono le mosse dalle iniziative che i Riformatori hanno saputo mettere in campo in questi anni. In questa delicata fase di messa a punto del programma della coalizione, lunedì andremo a condividere con tutti i candidati e i componenti l’Assemblea regionale le nostre proposte in vista delle prossime elezioni», spiega il segretario regionale dei Riformatori, Aldo Salaris.



“Si tratta di proposte strategiche per lo sviluppo della Sardegna frutto di un importante lavoro di squadra che ci ha visto impegnati con spirito costruttivo, senza mai perdere di vista il bene della Sardegna e dei sardi”, ha aggiunto la Presidente del partito, Mara Lai, evidenziando l’impegno costante, la coerenza e il senso di responsabilità e lealtà che hanno contraddistinto le più importanti battaglie dei Riformatori.