S.A. 15 dicembre 2023 Sit-in per chiusura Punto Nascita

Sabato mobilitazione al Civile L´appello alla partecipazione da parte del Comitato spontaneo a difesa della salute e del Comitato fiocchi rosa fiocchi azzurri. Appuntamento sabato 16 dicembre alle ore 11 all´Ospedale Civile



ALGHERO - Il prossimo sabato 16 dicembre, dalle ore 11:00 saremo presenti all’ingresso dell’Ospedale Civile per manifestare contro la chiusura del Punto nascita di Alghero. Come abbiamo già denunciato, questa chiusura è stata una decisione grave, forse unica nella storia della sanità algherese, che costringe tutte le mamme e le rispettive famiglie a

far nascere i propri figli in una città diversa rispetto a quella in cui vivono e ricevono l’assistenza prenatale.



E' la denuncia del Comitato spontaneo a difesa della salute e del Comitato fiocchi rosa fiocchi azzurri che hanno promosso la mobilitazione di domani contro la chiusura del reparto. Secondo i comitati «i vertici della ASL non hanno trovato adeguate soluzioni per mantenere aperto il servizio all’interno degli ospedali di Alghero e tantomeno non hanno provveduto per tempo alla ricerca di pediatri ed alla sostituzione di quelli collocati in pensione».



«Ad oggi nulla sappiamo in merito ai tempi di chiusura del Punto nascita e tantomeno quando verrà riaperto, per cui ancora una volta chiediamo ai vertici della ASL di far conoscere i tempi di realizzazione dei lavori di ristrutturazione e soprattutto la data di riapertura del punto

nascita di Alghero. Vogliamo informare che il reparto di Ostetricia di Alghero non ha sospeso il servizio, per cui invitiamo tutte le donne a rivolgersi al reparto che continua la propria attività. Date il sostegno, troviamoci sabato 16 dicembre alle ore 11:00 all’ingresso dell’Ospedale

Civile di Alghero» concludono i due comitati con un appello alola partecipazione.