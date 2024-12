S.A. 20 dicembre 2023 Top 10 petizioni online: c´è il Punto Nascita Alghero Le 10 campagne più firmate in Sardegna con Charge.org non solo mostrano la diversità delle preoccupazioni all´interno della comunità sarda, ma evidenziano anche l´importanza fondamentale delle questioni sanitarie e ambientali



ALGHERO - Change.org, la più grande piattaforma al mondo per il cambiamento sociale con 11 milioni di utenti in Italia, è lieta di comunicare le campagne più firmate in Sardegna per il 2023. Le petizioni riflettono una serie di preoccupazioni e questioni che hanno catturato attenzione e sostegno da parte della comunità locale. Le 10 campagne più firmate non solo mostrano la diversità delle preoccupazioni all'interno della comunità sarda, ma evidenziano anche l'importanza fondamentale delle questioni sanitarie e ambientali. Le petizioni relative alla conservazione dell'ambiente rappresentano la maggioranza delle petizioni più firmate. Seguono quelle incentrate sulla salute, con temi come la fibromialgia e i servizi sanitari. La petizione più firmata, con 57.428 firme, è la campagna “Fermiamo la cementificazione a Capo Figari - Riserva naturale, Oasi faunistica e SIC”, lanciata da Maremosso Golfo Aranci; tra quelle più seguite quella per la “Chiusura del canile lager di Nuoro" e la difesa dell polmone verde di Portixeddu dai privati!”, con 34.638 firme. La decima è la campagna per la Riapertura del Punto Nascita all'ospedale Civile di Alghero, con 3,282 firme, lanciata da Rachele R.