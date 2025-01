S.A. 4 gennaio 2024 Open day vaccini a Nuoro Si parte giovedì 4 gennaio dalle 9 alla 13 e dalle 15 alle 17.30 in via Trieste 80 e si prosegue martedì 9 a Macomer via Satta 19, negli stessi orari. Giovedì 18 ci si sposta a Sorgono e il 25 gennaio a Siniscola



NUORO - Via a quattro open Day per la vaccinazione anti Covid 19, nei centri vaccinali del Servizio Igiene e Sanità Pubblica dei quattro distretti. Si parte giovedì 4 gennaio dalle 9 alla 13 e dalle 15 alle 17.30 in via Trieste 80 e si prosegue martedì 9 a Macomer via Satta 19, negli stessi orari. Giovedì 18 ci si sposta a Sorgono, in via Tirso 1 (c/o Palazzina ex Distretto Socio-Sanitario) e il 25 gennaio a Siniscola, in località Isalle - Sant'Efisio in via Milano 101 "L'Asl di Nuoro - dice il direttore sanitario, Serafino Ponti - prosegue il suo impegno nella campagna vaccinale e si conferma in prima linea, offrendo a chi vuole vaccinarsi la libertà di potersi presentare al punto vaccinale senza dover sottostare a orari e appuntamenti.