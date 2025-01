S.A. 7 gennaio 2024 Francesco Marinaro è il secondo algherese in corsa per la Regione Avvocato, già candidato sindaco: Marinaro è il secondo algherese ufficialmente in corsa al Consiglio regionale e segue la candidatura di Maria Vittoria Porcu, sempre nei Riformatori Sardi



ALGHERO - E' Francesco Marinaro il secondo candidato ufficiale algherese nella corsa al Consiglio regionale in programma il prossimo 25 febbraio. Si tratta anche in questo caso di una candidatura che arriva dal partito dei Riformatori Sardi, dopo quella di Maria Vittoria Porcu. «L'avvocato Francesco Marinaro, conosciuto tra l'altro nell'ambito sportivo come rugbista e pallanuotista, si è sempre distinto per il suo impegno locale con il nostro partito. Dottoressa Mavi Porcu, Laureata in Giurisprudenza, si occupa di progetti di tutela e promozione della lingua e cultura sarda ed algherese, nonché di progetti contro la dispersione scolastica e progetti europei» le parole di Alberto Bamonti, coordinatore cittadino del partito.



«In particolare, si concentreranno su questioni cruciali per Alghero e l'intero territorio del nord-ovest della Sardegna, quali sanità, trasporti e infrastrutture, disabilita, rispondendo alle attese della comunità da troppo tempo trascurate. L' obiettivo è fare squadra con la città, unendo le forze per portare in modo più incisivo le istanze del nostro territorio. Con la partecipazione attiva e l'impegno di tutti, lavoreranno per affrontare le sfide locali e assicurare che le voci della nostra comunità siano ascoltate e rappresentate con determinazione in Regione» conclude Bamonti.



Nella foto: Francesco Marinaro