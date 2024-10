Cor 25 gennaio 2024 Primo big in Sardegna: è Matteo Salvini E´ atteso venerdì 26 gennaio a Cagliari, alle 11 all´Hotel Regina Margherita con l´evento "L´Italia dei Sì 2023-2032 - Progetti e grandi opere in Italia e in Sardegna". Con lui certamente Michele Pais, il coordinatore regionale Lega nell´Isola



CAGLIARI - Il vice premier e ministro delle Infrastrutture e Trasporti Matteo Salvini sarà in Sardegna per la campagna elettorale in vista delle consultazioni regionali del 25 febbraio. L'appuntamento è per venerdì 26 gennaio a Cagliari, alle 11 all'Hotel Regina Margherita con l'evento "L'Italia dei Sì 2023-2032 - Progetti e grandi opere in Italia e in Sardegna". Al suo fianco, certamente, Michele Pais, il coordinatore regionale Lega nell'Isola, candidato nella circoscrizione di Alghero-Sassari. L'evento cui parteciperà il vice premier si inserisce nel tour con tappe previste in tutta Italia "per illustrare il Paese del futuro". È possibile che dopo il convegno il leader del Carroccio si trattenga per alcuni incontri con imprenditori ed esponenti del mondo produttivo sardo.