S.A. 26 gennaio 2024 Cinema: la Regione finanzia fino a 5 opere sarde



CAGLIARI - Al via bandi in Sardegna per concessione contributi per progetti di sceneggiatura, produzione cortometraggi e per coproduzione lungometraggi d'interesse regionale. La Regione Sardegna concede contributi ai progetti di sceneggiatura finalizzati alla produzione di lungometraggi di interesse regionale. Possono essere selezionate fino ad un massimo di cinque opere scelte sulla base dei criteri previsti (art. 12 L.R. n. 15/2006) e fra quelli ritenuti ammissibili al contributo, almeno uno deve essere destinato a un giovane esordiente e, in caso di progetto di sceneggiatura con più autori, ciascun soggetto deve possedere il requisito dell'età compresa tra i 16 e i 29 anni. La valutazione dei progetti ritenuti formalmente ammissibili sarà effettuata da una Commissione tecnico-artistica composta da cinque esperti del settore. La domanda di contributo dovrà essere inviata esclusivamente per via telematica da un indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC ), all'indirizzo: pi.sportspettacolo@pec.regione.sardegna.it e entro e non oltre le ore 23.59 del 15 marzo 2024.