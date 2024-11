Cor 10 febbraio 2024 Conoci e Pulina (FdI): impegno per la 4 Corsie «Voglio che il successo della quattro corsie sia un esempio del contributo che i sindaci e gli amministratori locali possono apportare a livello regionale. La nostra capacità di lavorare insieme per il bene comune è la chiave per realizzare progetti ambiziosi e per costruire una Sardegna sempre più forte e unita»



ALGHERO - «Fratelli d'Italia conferma il proprio impegno per la realizzazione della quattro corsie, un'opera infrastrutturale di fondamentale importanza che collegherà Sassari ad Alghero, evidenziando come la coesione tra le diverse amministrazioni locali stia portando avanti con successo questo progetto. La collaborazione e il coordinamento efficace tra i vari livelli di governo dimostrano l'impegno concreto verso il miglioramento della qualità della vita in Sardegna, promuovendo lo sviluppo economico e infrastrutturale».



Mario Conoci, con la sua candidatura alle regionali, si impegna a portare lo stesso spirito di collaborazione e determinazione, dimostrato durante il mandato da Sindaco della città di Alghero, in Regione, certo che l'esperienza e la prospettiva degli amministratori locali siano fondamentali per affrontare le sfide future. «Voglio che il successo della quattro corsie sia un esempio del contributo che i sindaci e gli amministratori locali possono apportare a livello regionale. La nostra capacità di lavorare insieme per il bene comune è la chiave per realizzare progetti ambiziosi e per costruire una Sardegna sempre più forte e unita».



Concludendo, il sindaco Conoci ribadisce il suo impegno «di seguire l'iter dei prossimi tre anni per la realizzazione di questa importante opera». L'impegno di Mario Conoci e Monica Pulina, insieme al sostegno di Fratelli d'Italia, è la garanzia che nei prossimi tre anni la quattro corsie diventerà realtà, segnando un'epoca di progresso e sviluppo verso la realizzazione di opere e progetti fermi da anni in Sardegna.