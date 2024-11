Cor 13 febbraio 2024 Tessere elettorali ad Alghero: orari In previsione della consultazione elettorale, questi gli orari di apertura al pubblico degli uffici del comune di Alghero per il rinnovo delle tessere elettorali



ALGHERO - In previsione della consultazione elettorale per il rinnovo del Consiglio Regionale della Sardegna, le cui votazioni sono programmate per la giornata di domenica 25 febbraio 2024, coloro che non hanno ancora ricevuto la propria tessera elettorale, quelli che hanno terminato gli spazi della propria tessera, chi ha smarrito la tessera o che necessita di aggiornare il proprio indirizzo anagrafico nella tessera, potrà rivolgersi presso gli uffici elettorali del Comune di Alghero di via Catalogna nr. 52/56 secondo i seguenti orari di apertura al pubblico: mercoledì 14 e 21 e venerdì 16 e 23 febbraio dalle ore 15 alle ore 18; sabato 17 febbraio dalle ore 9 alle 13; sabato 24 febbraio (ore 9/13 e 14/18); domenica 25 febbraio dalle ore 7.30 alle ore 22.