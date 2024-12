S.A. 26 febbraio 2024 Soru: «abbiamo perso, sono deluso e sorpreso» È evidente che non superiamo la soglia del 10%. Sono molto deluso ma anche sorpreso, perché sia i dati dei sondaggi, sia la percezione erano diversi. Però possono ingannare, e siamo stati in tanti ad essere stati ingannati. Però rivendico il grande lavoro fatto: le prime dichiarazioni del leader della Coalizione sarda



CAGLIARI - «Abbiamo perso». Queste le prime parole di Renato Soru, leader della Coalizione sarda, che ha commentato i dati ancora non definitivi dalla sede del suo gruppo l’esito elettorale: «È evidente che non superiamo la soglia del 10%. Sono molto deluso ma anche sorpreso, perché sia i dati dei sondaggi, sia la percezione erano diversi. Però possono ingannare, e siamo stati in tanti ad essere stati ingannati. Però rivendico il grande lavoro fatto, con tante persone che hanno vissuto momenti di grande entusiasmo e grande partecipazione. Rivendico le proposte che abbiamo fatto, che sono un piccolo patrimonio per chi le vorrà prendere in considerazione. Rivendico l’esser riusciti a mettere insieme tante persone con desiderio di buona politica» ha concluso l'ex presidente della Regione Sardegna.