E´ Alessandra Todde la nuova Presidente

27 febbraio 2024



CAGLIARI - Alessandra Todde è la nuova governatrice della Sardegna, la prima presidente donna della storia. Vince le elezioni per il rinnovo del Consiglio regionale la candidata del campo largo a trazione Partito democratico-Movimento 5 Stelle. Finisce con un testa a testa con Paolo Truzzu, bocciato nella sua Cagliari. Il sindaco prende molti meno voti delle sue liste. In questi minuti l'annuncio ufficiale da parte della stessa Alessandra Todde all'interno della sede elettorale di via Dante a Cagliari. La conferenza stampa ufficiale è rimandata a domani mattina. Truzzu per ora non parla e Fratelli d'Italia annuncia la richiesta di riconteggio dei voti in tribunale in alcuni paesi.