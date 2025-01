Cor 5 aprile 2024 Alghero: Riformatori e Civici si smarcano Si complica la situazione nel Centrodestra ad Alghero a poche ore dalla presentazione ufficiale della candidatura di Marco Tedde



ALGHERO - Riformatori Sardi Alghero e le due civiche “Noi con Alghero” e “Sardegna al Centro 2020” inviano una dura missiva ai vertici provinciali e regionali contestando il metodo scelto per la candidatura a capo della coalizione di Centrodestra. Si complica così la situazione ad Alghero a poche ore dalla presentazione ufficiale di Marco Tedde, dopo che anche il Psd’Az ha declinato l’invito a presenziare a Sassari.



«Apprendiamo con molto stupore e con assoluta perplessità che il candidato sindaco di Alghero verrà presentato ai sassaresi in una conferenza stampa convocata dalle segreterie provinciali, senza il dovuto coinvolgimento delle segreterie algheresi sabato mattina a Sassari.

Auspichiamo che sia un errore in ordine alla logistica e alle modalità che portano a questa sgrammaticata conclusione di una discussione che per noi resta aperta su tavolo algherese che rivendica con forza la sua autonomia e la sua dignità decisionale».



