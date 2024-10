Cor 20 aprile 2024 Anche ad Alghero un nuovo Orizzonte comune Nasce ad Alghero il Fronte Civico-Sardista

ALGHERO - Parola d'ordine «discontinuità». Alla presenza del nuovo assessore regionale al Turismo, Franco Cuccureddu, del coordinatore Antonio Cardin e del consigliere Christian Mulas, Orizzonte Comune ha presentato il nuovo progetto politico per Alghero nella sala interna del Caffè Latino: competenza, allargamento al centro e scelta del candidato migliore per far rinascere la città. Presenti l'assessore di Avs Antonio Piu, segretario e presidente del Partito democratico di Alghero, Enrico Daga e Mimmo Pirisi, i consiglieri comunali Sartore e Cacciotto (quest'ultimo in attesa di una sempre più possibile candidatura alla guida della coalizione).